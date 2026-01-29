Παιδί 2 ετών κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο μπιλιάρδο

Ο Jude Owens, ένα παιδί δύο ετών, κατέρριψε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο μπιλιάρδο.

Σε ηλικία λοιπόν, μόλις 2 ετών και 261 ημερών, ο Owens από το Μάντσεστερ της Αγγλίας έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε «διπλό χτύπημα» (double pot) στο σνούκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Το «διπλό χτύπημα» ορίζεται ως η τοποθέτηση δύο μπαλών σε δύο διαφορετικές τσέπες με ένα μόνο χτύπημα της άσπρης μπάλας, όπως εξήγησε το Ρεκόρ Γκίνες.

Επίσης, σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών, στις 12 Οκτωβρίου πέρυσι, ο μικρός Jude έγινε και ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε «τραπεζικό χτύπημα» στο μπιλιάρδο (pool bank shot), κατά το οποίο η άσπρη μπάλα χτυπά σε μία ή περισσότερες μπάντες πριν καταλήξει στην τσέπη.

Τα επιτεύγματα αυτά καθιστούν τον Jude, επίσημα, τον νεότερο άνθρωπο που έχει εκτελέσει και τα δύο trick shots, καθώς και έναν από τους νεότερους κατόχους διπλού ρεκόρ στην ιστορία των παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες.

Τι είναι το σνούκερ

Το σνούκερ είναι ένα παιχνίδι μπιλιάρδου. Θεωρείται άθλημα στρατηγικής και ακρίβειας και είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μεγάλη Βρετανία και διεθνώς.

Στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να βάζουν πρώτα μια κόκκινη μπάλα στην τρύπα και στη συνέχεια μία χρωματιστή, εναλλάξ. Κάθε μπάλα δίνει διαφορετικούς πόντους, με τη μαύρη να έχει τη μεγαλύτερη αξία. Εκτός από το σκοράρισμα, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η τακτική, δηλαδή το πού θα σταματήσει η λευκή μπάλα μετά το χτύπημα, ώστε να δυσκολέψει τον αντίπαλο.

Το σνούκερ απαιτεί υπομονή, συγκέντρωση και ψυχραιμία, καθώς ένα παιχνίδι μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Γι’ αυτό συχνά χαρακτηρίζεται ως «σκάκι του μπιλιάρδου». Σήμερα αποτελεί επαγγελματικό άθλημα με παγκόσμια πρωταθλήματα και διάσημους αθλητές, ενώ ταυτόχρονα παίζεται και ψυχαγωγικά από ερασιτέχνες κάθε ηλικίας.

Ο πατέρας του, Luke Owens, παρατήρησε για πρώτη φορά τη φυσική ικανότητα του γιου του στο σπίτι, όπου το σνούκερ έγινε γρήγορα το αγαπημένο χόμπι του. «Νομίζω ότι συνειδητοποίησα μόλις έβαλε την στέκα μέσα από τα δάχτυλά του και ήταν απόλυτα φυσικός ο τρόπος που το έκανε» περιέγραψε.

Ο Owens είπε ότι χρησιμοποιούσε σκαμπό από μπαρ για να φτάσει ο γιος του στο τραπέζι, δεδομένου του ύψους του, αλλά τώρα η οικογένεια χρησιμοποιεί ένα σκαμπό που χρησιμοποιούσαν αρχικά όταν μαγείρευαν.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι για μένα, ο Jude έχει πετύχει πολλά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά για να πετύχει όχι μόνο ένα, αλλά δύο παγκόσμια ρεκόρ, είναι πιθανώς η κορυφαία στιγμή. Πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό στη ζωή;».

Τα Ρεκόρ Γκίνες είναι «για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας»

Η αρμόδια αρχή για τα παγκόσμια ρεκόρ δήλωσε ότι στον Τζουντ δόθηκε ειδική είσοδος χωρίς αποχώρηση στο Πρωτάθλημα Ηνωμένου Βασιλείου του 2025 και ότι ήταν το νεότερο γνωστό άτομο που είχε χορηγία στο άθλημα.

Ο Όουενς είπε: «Ξεκίνησα να παίζω όταν ήμουν 10 ετών και προφανώς ο Jude άρχισε να παίζει όταν ήταν δύο. Αλλά θα έλεγα ότι ο Τζουντ έχει πολύ πιο φυσική ικανότητα από εμένα».

Όταν ρωτήθηκε ποιος θα κέρδιζε σε έναν αγώνα σνούκερ μεταξύ εκείνου και του πατέρα του, ο Jude απάντησε με σιγουριά: «Εγώ».

Η οικογένεια του Jude είπε ότι ήταν αφοσιωμένος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και «εμμονικός» με τον Μπρούνο Φερνάντες.

Το Ρεκόρ Γκίνες δήλωσε πως «η κατάρριψη των ρεκόρ ανήκε πάντα σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Το να βλέπεις κάποιον τόσο νέο όσο ο Jude να επιδεικνύει τέτοια ικανότητα, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα είναι απίστευτα ξεχωριστό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια των Ρεκόρ Γκίνες».

Με πληροφορίες από Guardian