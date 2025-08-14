Παγωτό με γεύση «μητρικό γάλα» είναι το νέο trend της Νέας Υόρκης και ο λόγος για τις ουρές στο Μπρούκλιν

Το παγωτό με γεύση «μητρικό γάλα» είναι το νέο trend της Νέας Υόρκης και ο λόγος που σχηματίζονται ουρές έξω από παγωτατζίδικα στο Μπρούκλιν.

Η αλυσίδα παγωτατζίδικων OddFellows του Μπρούκλιν, σε συνεργασία με την εταιρεία προϊόντων για νέους γονείς Frida, προσφέρει δωρεάν μπάλες παγωτού με «γεύση μητρικού γάλακτος», κερδίζοντας την περιέργεια και την προσοχή των Νεοϋορκέζων για την πιο ιδιαίτερη γεύση του φετινού καλοκαιριού.

Το παγωτό δεν περιέχει πραγματικό ανθρώπινο μητρικό γάλα, αλλά βασίζεται σε τυπικά συστατικά - κρέμα, κρόκους αυγών, ζάχαρη - και λιποσωμικό πρωτόγαλα βοοειδών, ένα συμπλήρωμα που υπάρχει στο μητρικό γάλα.

Καθημερινά διανέμονται δωρεάν μόνο 50 μπάλες, με το σλόγκαν «όπως ακριβώς το έφτιαχνε η μαμά». Οι επισκέπτες δοκιμάζουν, σχολιάζουν και… γελούν με την εμπειρία.

«Με ξάφνιασε πόσο κρεμώδες ήταν», είπε η Charlene Rymsha από την Καλιφόρνια, ενώ η φίλη της Dale Kaplan σχολίασε με χιούμορ: «Δεν είναι όλα τα παγωτά μητρικό γάλα; Απλώς από μαμά αγελάδα».

Άλλοι, όπως η Dale W. από το Μπρούκλιν, έκαναν μεγάλες αποστάσεις για να δοκιμάσουν πρώτη φορά τη γεύση, την οποία χαρακτήρισαν «σαν βανίλια». Η νέα μητέρα Adi Barnea, που ήρθε με τον 4 μηνών γιο της, είπε πως θύμιζε περισσότερο μάνγκο παρά μητρικό γάλα.

Ο Ζακ Ντε Σάντις-Σαλαβάρια περίμενε κάτι αλμυρό, αλλά βρήκε τη γεύση «σαν ζύμη για κέικ» και πιο νόστιμη απ’ όσο υπολόγιζε, παραδεχόμενος μάλιστα ότι θα δοκίμαζε και το… αυθεντικό, υπό ηθικούς όρους.

Το παγωτό με «γεύση μητρικού γάλακτος» θα είναι διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά έχει ήδη γίνει η πιο πολυσυζητημένη - και φωτογραφημένη - γευστική εμπειρία του καλοκαιριού στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από New York Post