Παγκόσμιος συναγερμός: Οι νέοι δασμοί Τραμπ έως 41% προκαλούν αντιδράσεις σε πάνω από 60 χώρες

Περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο σπεύδουν να αντιδράσουν στο νέο κύμα αμερικανικών δασμών που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας σε πλούσιες και φτωχές χώρες προειδοποιούν για απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς οι δασμοί, που κυμαίνονται από 10% έως 39%, 40% και 41% για την Ελβετία, τη Βραζιλία και τη Συρία, ανατρέπουν το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα που λειτουργούσε εδώ και δεκαετίες.

Ανά τον κόσμο, οι ηγέτες καταρτίζουν σχέδια αντιμετώπισης, καθώς οι απειλές του Τραμπ έγιναν πραγματικότητα λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ουάσινγκτον.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας ανακοίνωσε σχέδιο κρατικής στήριξης για τις πληγείσες επιχειρήσεις, με τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να χαρακτηρίζει τους δασμούς «απαράδεκτο εκβιασμό».

Η Ελβετία ζήτησε νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, έπειτα από αποτυχημένη επίσκεψη της προέδρου Κάριν Κέλερ-Σούτερ στην Ουάσινγκτον για να αποτρέψει τον δασμό-«σοκ» 39%, τον οποίο ο σύνδεσμος Swissmem περιέγραψε ως «σενάριο τρόμου». Το ελβετικό υπουργικό συμβούλιο προειδοποίησε ότι τα μέτρα θα επιβαρύνουν σημαντικά την εξαγωγική της οικονομία.

Η Ταϊβάν συνεχίζει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Λάι Τσινγκ-τε να χαρακτηρίζει «προσωρινό» τον δασμό 20% στον στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον.

Η Ιρλανδία, που δεσμεύεται από συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για ανώτατο όριο δασμών 15%, σχεδιάζει νέο πλάνο διαφοροποίησης της οικονομίας της, η οποία εξαρτάται έντονα από αμερικανικές πολυεθνικές όπως η Intel, η Pfizer και η Johnson & Johnson.

Το Λεσότο, αν και πέτυχε μείωση του δασμού από 50% σε 15% την τελευταία στιγμή, αναφέρει ήδη σοβαρές επιπτώσεις, με ακυρώσεις παραγγελιών και απολύσεις στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας.

Το Λάος, που όπως η Βραζιλία και η Μιανμάρ χτυπήθηκε με δασμό 40% λόγω εμπορικού ελλείμματος με τις ΗΠΑ, προειδοποιεί για μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας.

Οι ευρείες «ανταποδοτικές» αυξήσεις ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο πριν από μία εβδομάδα, λίγο πριν λήξει η προηγούμενη προθεσμία της 1ης Αυγούστου. Ο Τραμπ δήλωσε ότι τα μέτρα θα φέρουν δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, αν και οι δασμοί συνήθως μετακυλίονται στον καταναλωτή.

Ορισμένοι εμπορικοί εταίροι, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ταϊλάνδη, η Καμπότζη, το Βιετνάμ, η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Πακιστάν και η ΕΕ, εξασφάλισαν μειώσεις μέσω διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι δασμοί 27,5% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα παραμένουν, προκαλώντας ανησυχία στον γερμανικό κλάδο αυτοκινήτου.

Η Ινδία αντιμετωπίζει επιπλέον επιβάρυνση, με τους δασμούς της να μπορούν να φτάσουν το 50%, μετά την υπογραφή εκτελεστικής εντολής από τον Τραμπ, ως αντίποινα για την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απειλήσει με παρόμοια μέτρα και άλλες χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία.

