Παγκόσμιο τίτλο γαστρονομίας διεκδικούν τα 50 κατοικημένα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Το Νότιο Αιγαίο διεκδικεί τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028, μια διεθνή διάκριση που απονέμεται σε περιοχές που επενδύουν στη γαστρονομία, την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον βιώσιμο τουρισμό. Η υποψηφιότητα αφορά τα 50 κατοικημένα νησιά της Περιφέρειας και στόχο έχει να ενισχύσει τη διεθνή προβολή της νησιωτικής κουζίνας του Αιγαίου.

Ο τίτλος απονέμεται από τον Διεθνή Οργανισμό Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού, έναν φορέα που προωθεί τη σύνδεση της γαστρονομίας με την τοπική ανάπτυξη και την πολιτιστική κληρονομιά. Το Νότιο Αιγαίο είναι η πρώτη ελληνική περιφέρεια που διεκδικεί τον παγκόσμιο τίτλο. Το 2019 είχε ήδη αναδειχθεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, σε έναν αντίστοιχο θεσμό ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Η απόφαση για την υποψηφιότητα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο εξουσιοδότησε τον περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η νέα διεκδίκηση δεν ξεκινά από το μηδέν. Αποτελεί συνέχεια μιας στρατηγικής που άρχισε το 2014 και ενισχύθηκε μετά τη διάκριση του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζονται κάθε χρόνο περισσότερα από 40 γαστρονομικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, ενισχύεται η συμμετοχή τοπικών παραγωγών σε διεθνείς εκθέσεις και προβάλλονται νέοι σεφ ως πρεσβευτές της νησιωτικής κουζίνας.

Τι περιλαμβάνει η υποψηφιότητα

Την υποψηφιότητα στηρίζει συμμαχία 12 φορέων από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα επιμελητήρια Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώσεις ξενοδόχων από τη Ρόδο, την Κω και τη Σαντορίνη, πολιτιστικοί φορείς, λέσχες αρχιμαγείρων και οινοποιοί των νησιών του Αιγαίου.

Το σχέδιο δράσης για το 2028 περιλαμβάνει περισσότερες από 50 πρωτοβουλίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται γαστρονομικές διαδρομές, πολιτιστικές εμπειρίες σε κάθε νησί, εκπαιδευτικές δράσεις για νέους και επαγγελματίες και στήριξη επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Στο πρόγραμμα υπάρχει και η δράση «Gastro Zero Waste», με στόχο να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων. Παράλληλα, η Περιφέρεια δίνει βάρος στην καταγραφή της γαστρονομικής κληρονομιάς και στη συνεργασία ανάμεσα σε νησιωτικές περιοχές.

Ο Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε ότι η γαστρονομία των νησιών είναι κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της φιλοξενίας του Αιγαίου. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος είναι το Νότιο Αιγαίο να γίνει διεθνές σημείο αναφοράς για τη νησιωτική γαστρονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

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