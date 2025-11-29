Παγκόσμια καθήλωση Airbus: Ποιες οι επιπτώσεις για Aegean και SKY Express

Χιλιάδες αεροσκάφη της Airbus τέθηκαν προσωρινά εκτός υπηρεσίας τις τελευταίες ημέρες, μετά τον εντοπισμό σοβαρής ευπάθειας στο σύστημα ελέγχου πτήσης της οικογένειας A320.

Η εταιρεία ζήτησε άμεση αναβάθμιση λογισμικού, προειδοποιώντας ότι σε μεγάλα υψόμετρα η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να αλλοιώσει δεδομένα κρίσιμων συστημάτων, οδηγώντας σε απώλεια ελέγχου.

Η οδηγία αφορά περίπου 6.000 αεροσκάφη παγκοσμίως (σχεδόν το μισό του στόλου A320) με αεροπορικές εταιρείες σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.

Το πρόβλημα αποκαλύφθηκε μετά το περιστατικό της 30ής Οκτωβρίου, όταν αεροσκάφος A320 της JetBlue, σε πτήση μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ, έχασε ξαφνικά ύψος χωρίς εντολή από το πλήρωμα. Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Φλόριντα, με τουλάχιστον 15 τραυματίες.

Η έρευνα της Airbus έδειξε ότι σε συγκεκριμένες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας, ο υπολογιστής που υπολογίζει το υψόμετρο μπορεί να λάβει αλλοιωμένα δεδομένα, οδηγώντας σε λανθασμένες εντολές προς τα πηδάλια.

Ποια μοντέλα Airbus επηρεάζονται

Η ευπάθεια αφορά όλα τα μοντέλα της οικογένειας A320:

A318

A319

A320

A321

Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, το ζήτημα λύνεται με ενημέρωση λογισμικού διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Ωστόσο, 900 παλαιότερα αεροσκάφη απαιτούν αντικατάσταση των υπολογιστών ελέγχου (ELAC), διαδικασία που θα διαρκέσει εβδομάδες και μέχρι τότε δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες. Επιτρέπονται μόνο πτήσεις «ferry» προς κέντρα συντήρησης.

Η Airbus εξέδωσε συγγνώμη για τις «αναμενόμενες λειτουργικές αναταράξεις», ενώ η EASA προχώρησε σε επείγουσα οδηγία αεροπλοϊμότητας.

Οι διεθνείς επιπτώσεις

Οι εταιρείες επηρεάστηκαν με διαφορετική ένταση:

Wizz Air , EasyJet , Air India και αρκετές αμερικανικές εταιρείες έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των ενημερώσεων.

American Airlines ανέφερε ότι 340 αεροσκάφη της επηρεάζονται.

Jetstar Australia ακύρωσε περίπου 90 πτήσεις.

Air France κατέγραψε δεκάδες ακυρώσεις στο Παρίσι.

Αναλυτές σημειώνουν ότι τέτοιες μαζικές καθηλώσεις στόλων είναι σπάνιες, ενώ η ταλαιπωρία των επιβατών εξαρτάται από την ταχύτητα των τεχνικών εργασιών.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, τόσο η AEGEAN όσο και η SKY Express διευκρινίζουν ότι οι πτήσεις τους πραγματοποιούνται κανονικά και ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο πρόγραμμα δρομολογίων.

Η AEGEAN ανακοίνωσε ότι έχει ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού στον στόλο της, σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Όπως σημειώνει, «η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται χωρίς καμία αλλαγή».

Η SKY Express από την πλευρά της τονίζει ότι κανένα από τα αεροσκάφη της δεν ανήκει στα 6.000 της οικογένειας A320 που απαιτούν αναβάθμιση, επισημαίνοντας ότι οι πτήσεις της συνεχίζονται κανονικά.

Το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου στόλου αναμένεται να επιστρέψει πλήρως σε κανονική λειτουργία σύντομα, όμως τα 900 παλαιότερα αεροσκάφη θα παραμείνουν καθηλωμένα έως ότου εξασφαλιστούν τα νέα συστήματα ελέγχου. Η διάρκεια της αναμονής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.

