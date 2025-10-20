Παγκόσμια αναστάτωση στο διαδίκτυο: Τι προκάλεσε το μεγάλο «μπλακ άουτ» της Amazon Web Services

Ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόβλημα στην Amazon Web Services (AWS) προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας χιλιάδες επιχειρήσεις και εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η AWS, θυγατρική της Amazon και η μεγαλύτερη πλατφόρμα cloud στον κόσμο, αντιμετώπισε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα Domain Name System (DNS) – ένα από τα βασικά συστήματα που καθοδηγούν την κυκλοφορία δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η βλάβη, η οποία ξεκίνησε από το τεράστιο data center της εταιρείας στη Βόρεια Βιρτζίνια, είχε ως αποτέλεσμα να «πέσουν» προσωρινά δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Snapchat, Reddit, Canva, Roblox, Fortnite, αλλά και διαδικτυακές υπηρεσίες τραπεζών όπως η Lloyds και η Halifax.

Τι συνέβη – «Πάντα φταίει το DNS»

Το πρόβλημα, όπως εξήγησαν οι ειδικοί, σχετίζεται με ένα κοινό αλλά κρίσιμο σημείο του διαδικτύου: το DNS, δηλαδή το «τηλεφωνικό κατάλογο» που συνδέει ονόματα ιστοσελίδων με τις πραγματικές τους διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

Όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο ή ανοίγει μια εφαρμογή, το DNS είναι αυτό που καθοδηγεί τη συσκευή του στον σωστό διακομιστή. Στην προκειμένη περίπτωση, η AWS “έχασε τον χάρτη” και δεν μπορούσε να κατευθύνει την κίνηση προς τις σωστές διευθύνσεις, παρότι οι πλατφόρμες λειτουργούσαν κανονικά.

«Πάντα φταίει το DNS», σχολίασε με χιούμορ ο διευθύνων σύμβουλος της Cloudflare, μιας άλλης μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας που δεν επηρεάστηκε από το συμβάν.

Ένα πρόβλημα με παγκόσμιο αποτύπωμα

Η AWS φιλοξενεί σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου διαδικτύου, παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης δεδομένων, επεξεργασίας πληροφοριών και υποδομής σε εκατοντάδες χιλιάδες οργανισμούς, από τράπεζες μέχρι κυβερνήσεις.

Το σημερινό συμβάν ανέδειξε, σύμφωνα με τους ειδικούς, τους κινδύνους της εξάρτησης του διαδικτύου από έναν πάροχο.

«Είναι ένα μάθημα για το τι σημαίνει να βάζεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι», σημείωσε χαρακτηριστικά ένας αναλυτής κυβερνοτεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ότι η AWS είναι τόσο μεγάλη, που δεν υπάρχει εναλλακτική στο ίδιο μέγεθος.

Οι βασικοί ανταγωνιστές της, Microsoft Azure και Google Cloud Platform, καθώς και μικρότεροι παίκτες όπως η IBM, η Alibaba και η ευρωπαϊκή Stackit (που ανήκει στον όμιλο της Lidl), έχουν μικρότερο μερίδιο αγοράς.

Η εξάρτηση από τις ΗΠΑ και η συζήτηση για ευρωπαϊκή υποδομή

Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της ψηφιακής αυτονομίας της Ευρώπης. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι η ήπειρος πρέπει να επενδύσει σε δικά της data centers και υποδομές cloud, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τις αμερικανικές εταιρείες.

Άλλοι, όμως, εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον πολύ αργά και οικονομικά αδύνατο, καθώς η AWS έχει ήδη παγιώσει την κυριαρχία της στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη.

Όπως σχολίασε με ειρωνεία ένας κυβερνητικός αξιωματούχος στο BBC, όταν κάποιος βουλευτής πρότεινε τη δημιουργία μιας «βρετανικής AWS», η απάντηση ήταν απλή:

«Ποιος ο λόγος; Έχουμε ήδη την AWS — απλώς βρίσκεται… απέναντι».

Το σημερινό παγκόσμιο ψηφιακό “μπλακ άουτ” έδειξε πάντως ότι η εξάρτηση αυτή δεν είναι χωρίς ρίσκο — και ότι ακόμη και ένας τεχνικά «απλός» λάθος κώδικας μπορεί να κάνει ολόκληρο το διαδίκτυο να “γονατίσει”.

