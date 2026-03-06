Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η επιχείρηση «Epic Fury» σφυροκοπά το ιρανικό ναυτικό - Η στιγμή που βυθίζουν αεροπλανοφόρο

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στην έκτη ημέρα του, με την ένταση να κλιμακώνεται και τα στρατιωτικά πλήγματα να συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται αποφασισμένες να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει συντριπτικά πλήγματα στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν κατά τις πρώτες ημέρες της επιχείρησης «Epic Fury», πλήττοντας καίριες ναυτικές και πυραυλικές υποδομές και σηματοδοτώντας ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μια ευρύτερη και πιο παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία.

Μιλώντας μαζί με τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, ο Χέγκσεθ περιέγραψε μια ταχύτατη στρατιωτική επιχείρηση που έχει περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να απειλεί αμερικανικές δυνάμεις και συμμάχους στην περιοχή. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην αποτροπή της ανασυγκρότησης της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος.

«Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες από την έναρξη της επιχείρησης Epic Fury, εσείς και η ομάδα σας πραγματοποιήσατε καταστροφικά και απόλυτα ακριβή πλήγματα, εξουδετερώνοντας το μεγαλύτερο μέρος του ιρανικού ναυτικού, καθιστώντας το επιχειρησιακά ανενεργό, καταστρέφοντας πυραυλικές εγκαταστάσεις και εκτοξευτές και εξασφαλίζοντας πλήρη κυριαρχία στον εναέριο χώρο», δήλωσε ο Χέγκσεθ απευθυνόμενος στον Κούπερ.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν με απαράμιλλη αποτελεσματικότητα και η αποστολή προχωρά αποφασιστικά», πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο ναύαρχος Κούπερ αναφέρθηκε στην επέκταση των ναυτικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματα εναντίον ιρανικών πλοίων τις τελευταίες ώρες, ξεπερνώντας ακόμη και τους αριθμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και αποδυναμώνοντας περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει στρατιωτική ισχύ στη θάλασσα. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επιχείρηση έχει ήδη οδηγήσει στη βύθιση περισσότερων από 30 πλοίων, ενώ έχει μειώσει σημαντικά τις εκτοξεύσεις πυραύλων, με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται πλέον και στην αποδόμηση της ικανότητας του Ιράν να παράγει νέους πυραύλους.

«Πριν από λίγο ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχουμε βυθίσει ή καταστρέψει 24 πλοία. Αυτό ίσχυε εκείνη τη στιγμή. Τώρα ο αριθμός έχει ξεπεράσει τα 30. Μόλις τις τελευταίες ώρες πλήξαμε ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones, περίπου στο μέγεθος αεροπλανοφόρου του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, βρίσκεται στις φλόγες», συμπλήρωσε.

Πέρα από τις απώλειες στο ναυτικό, οι συνεχείς αεροπορικές επιχειρήσεις έχουν περιορίσει δραστικά την ικανότητα του Ιράν να εξαπολύει αντίποινα. Αμερικανικά βομβαρδιστικά έχουν στοχοποιήσει εκτοξευτές πυραύλων, κέντρα διοίκησης και αντιαεροπορικά συστήματα βαθιά μέσα στο ιρανικό έδαφος, με στόχο να περιοριστούν τόσο οι άμεσες απειλές όσο και η μελλοντική επιθετική ικανότητα της χώρας.

«Οι βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά 90% από την πρώτη ημέρα των επιχειρήσεων, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 83%», ανέφερε ο Κούπερ.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση δεν πρόκειται να επιβραδυνθεί, προειδοποιώντας ότι ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύς κατευθύνεται προς την περιοχή, καθώς επιπλέον δυνάμεις και μέσα τίθενται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Από την πλευρά του, ο ναύαρχος Κούπερ επιβεβαίωσε ότι η αποστολή εισέρχεται πλέον σε νέα φάση, η οποία επικεντρώνεται στην καταστροφή της μακροπρόθεσμης ικανότητας του Ιράν να παράγει πυραύλους.

