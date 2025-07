Όζι Όζμπορν και Black Sabbath συγκέντρωσαν 190 εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό στο μεγάλο φινάλε τους

Δεν ήταν μόνο η τελευταία συναυλία των Black Sabbath και του Όζι Όζμπορν ένα ανεπανάληπτο μουσικό γεγονός, αλλά κατάφεραν ταυτόχρονα να πετύχουν ένα σπουδαίο κατόρθωμα.

Η συναυλία "Back to the Beginning" συγκέντρωσε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, υποστηρίζοντας τρεις διαφορετικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τον Tom Morello των Rage Against the Machine, ο οποίος ανέλαβε και χρέη μουσικού διευθυντή για τη μεγάλη αυτή εκδήλωση.

Ο Morello μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram, γράφοντας: «Στόχος μας δεν ήταν μόνο να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη μέρα στην ιστορία του heavy metal. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τεράστια ποσά για έναν σπουδαίο σκοπό, ενώ τόσοι σπουδαίοι μουσικοί, συγκροτήματα και θαυμαστές από όλο τον κόσμο απέτισαν φόρο τιμής στους κορυφαίους όλων των εποχών».

Περίπου 40.000 θεατές βρέθηκαν στον ιστορικό χώρο όπου ξεκίνησαν την καριέρα τους ο Ozzy Osbourne και οι Black Sabbath, ενώ 5,8 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη συναυλία μέσω διαδικτυακής μετάδοσης, όπως ανέφερε ο Guardian. Όλοι οι καλλιτέχνες της λαμπερής αυτής βραδιάς συμμετείχαν αφιλοκερδώς, με αποτέλεσμα το σύνολο των εσόδων να διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Black Sabbath: Οι 3 φιλανθρωπικοί Οργανισμοί που επωφελούνται

Σύμφωνα με το BBC, οι οργανισμοί που θα λάβουν τα έσοδα είναι οι:

Cure Parkinson’s : Ένας οργανισμός αφιερωμένος στην έρευνα και την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον. Ο Ozzy και η σύζυγός του Sharon έχουν ιδιαίτερη σχέση με τον σκοπό αυτό, καθώς ο Ozzy διαγνώστηκε με τη νόσο το 2019.

Birmingham Children’s Hospital : Παιδιατρικό νοσοκομείο στο Μπέρμιγχαμ, το οποίο έχει δεχτεί υποστήριξη από το ζεύγος Osbourne και στο παρελθόν.

Acorn Children’s Hospice: Ίδρυμα που παρέχει φροντίδα σε παιδιά με σοβαρές παθήσεις και τις οικογένειές τους.

Αν και δεν έχει γίνει ακόμη η τελική κατανομή των ποσών, οι οργανισμοί έχουν ήδη ενημερωθεί για τη δωρεά και εκφράζουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη. Η Sheeba Ali, υπεύθυνη συγκέντρωσης πόρων του Birmingham Children’s Hospital, δήλωσε στο BBC: «Ήταν μια υπέροχη έκπληξη και νιώθουμε απίστευτη χαρά».

Με πληροφορίες από Rolling Stone