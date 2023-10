Όζι Όζμπορν: Η συμφωνία που έχει κάνει με τη σύζυγό του, Σάρον

Η Σάρον Όζμπορν αποκάλυψε ότι αυτή και ο σύζυγός της, ο διάσημος τραγουδιστής της ροκ Όζι Όζμπορν, εξακολουθούν να έχουν μεταξύ τους σύμφωνο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.

Ειδικότερα, το διάσημο ζευγάρι έχει συνάψει σύμφωνο για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, κάτι που είχε αποκαλύψει η σύζυγος του Όζι Όζμπορν το 2007 στα απομνημονεύματά της «Survivor: My Story - The Next Chapter», ενώ το υπενθύμισε στο τελευταίο επεισόδιο του «The Osbournes Podcast».

Σύμφωνα με την ίδια, έχει συμφωνήσει με τον σύζυγό της, εάν κάποιος από τους δύο διαγνωστεί με άνοια, να πάει το ζευγάρι σε μία εγκατάσταση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας που βρίσκεται στην Ελβετία, όπου η εν λόγω πρακτική είναι νόμιμη.

«Ο Όζι και εγώ καταλήξαμε στην ίδια απόφαση», είχε δηλώσει στη Mirror. «Πιστεύουμε 100% στην ευθανασία, επομένως έχουμε καταρτίσει σχέδιο να πάμε σε μία εγκατάσταση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία, εάν έχουμε κάποια ασθένεια που θα επηρεάσει τον εγκέφαλό μας. Αν ο Όζι ή εγώ πάθουμε ποτέ Αλτσχάιμερ, αυτό ήταν, φύγαμε».

Γιατί έκαναν αυτή τη συμφωνία ο Όζι και και η Σάρον Όζμπορν

Στο τελευταίο podcast της οικογένειας Όζμπορν, η Σάρον υπενθύμισε στα παιδιά της το σχέδιο που έχει συνάψει με τον σύζυγό της, σε περίπτωση που η σωματική και η ψυχική τους υγεία υποβαθμιστεί σοβαρά, τονίζοντας πως η απόφασή τους δεν έχει αλλάξει.

«Θυμάσαι όταν η μαμά και ο μπαμπάς έκαναν εκείνη τη συνέντευξη, μιλώντας για το πώς θα πεθάνουν μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, και εμείς λέγαμε "Τι είναι αυτό;"» ρώτησε η κόρη του Όζι και της Σάρον Όζμπορν, Κέλι τον αδελφό της Τζακ.

Εκείνος απάντησε: «Έχουν πει πως "αν αρρωστήσουμε στο τελικό στάδιο, θα πάμε στην Ελβετία και θα προχωρήσουμε σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία". Αυτό είναι ακόμα το σχέδιο;».

«Πιστεύεις ότι θα υποφέρουμε;» ρώτησε από την πλευρά της η Σάρον Όζμπορν, γελώντας. Στην απάντηση του Τζακ ότι «ήδη όλοι υποφέρουμε», εκείνη σημείωσε: «Ναι, όλοι υποφέρουμε, αλλά δεν θέλω να πονέσει επίσης. Ο ψυχικός πόνος είναι αρκετός πόνος χωρίς τον σωματικό. Οπότε, αν έχετε ψυχικά και σωματικά προβλήματα, τα λέμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι αν είχε την ευκαιρία να ζήσει περισσότερο ενώ πάλευε με ψυχικά και σωματικά προβλήματα, θα αποφάσιζε να μην το κάνει.

«Τι θα γινόταν αν επιζήσεις και δεν μπορείς να σκουπίσεις τον κώ@@ σου, τα κάνεις παντού, δεν μπορείς να φας», αναρωτήθηκε η Σάρον. «Λοιπόν, τι διαφορετικό έχει η ζωή σου τώρα;» αστειεύτηκε από την πλευρά της η κόρη της Κέλι.

Σημειώνεται πως το σύμφωνο της Σάρον και του Όζι Όζμπορν έγινε ύστερα από τον θάνατο του πατέρα της Σάρον, Ντον Άρντεν το 2007 από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Στη συνέχεια, το 2014, ο Όζι Όζμπορν μίλησε για την επιθυμία του να πεθάνει με υποβοηθούμενη αυτοκτονία σε περίπτωση οποιασδήποτε κατάστασης «απειλητικής για τη ζωή».

«Αν δεν μπορώ να κάνω τη ζωή μου όπως τώρα – και δεν εννοώ οικονομικά – τότε αυτό ήταν… Πάμε Ελβετία», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη Mirror.

-Εάν σκέφτεστε την αυτοκτονία, εάν ανησυχείτε για άτομο του περιβάλλοντός σας ή έχετε χάσει κάποιον οικείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην 24ωρη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία 1018. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε για να ζητήσετε βοήθεια ή συμβουλευτική στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@suicide-help.gr

Με πληροφορίες από Independent