Όζι Όζμπορν: «Αγκάλιασέ με σφιχτά» – Τα τελευταία λόγια του πριν πεθάνει

Η Σάρον Όσμπορν παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη μετά τον θάνατο του θρύλου της metal, Όζι Όσμπορν.

Η Σάρον Όσμπορν, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συνέντευξη στο Piers Morgan Uncensored, μοιράστηκε για πρώτη φορά τις τελευταίες στιγμές που πέρασε με τον σύζυγό της, Όζι Όσμπορν πριν φύγει από τη ζωή τον Ιούλιο, σε ηλικία 76 ετών.

Η 73χρονη, μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τις τελευταίες στιγμές που πέρασε στο πλευρό του. Όπως αποκάλυψε, ο Όζι φαινόταν να νιώθει ότι το τέλος πλησίαζε.

Το βράδυ πριν φύγει από τη ζωή, ήταν ανήσυχος και ξυπνούσε συχνά. Κάποια στιγμή την ξύπνησε λέγοντάς της «Φίλησέ με, αγκάλιασέ με σφιχτά». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις που της είπε.

«Αν μόνο του έλεγα ότι τον αγαπώ λίγο περισσότερο, αν τον κρατούσα λίγο πιο δυνατά», είπε η Σάρον, συγκλονισμένη από τη σκέψη ότι εκείνη η νύχτα ήταν η τελευταία τους.

Σύμφωνα με τη Σάρον, τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Όζι μιλούσε για έντονα, παράξενα όνειρα. «Έβλεπα ανθρώπους που δε γνώριζα», της έλεγε.

Όταν τον ρώτησε ποιους εννοεί, απάντησε: «Διάφορους ανθρώπους, περπατώ και τους βλέπω κάθε βράδυ. Με κοιτούν, αλλά κανείς δε μιλά».

Για τη Σάρον όμως, ήταν ξεκάθαρο. «Το ήξερε, ήταν έτοιμος», κατέληξε.

Μετά τον θάνατό του, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη συνεχιζόμενη θλίψη της. Μάλιστα σε podcast τον Νοέμβριο, παραδέχτηκε πως δυσκολεύεται να κοιμηθεί μόνη της και ότι «μισεί το να πηγαίνει για ύπνο το βράδυ».

Με πληροφορίες από PEOPLE