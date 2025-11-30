Ουκρανικά drones έπληξαν δεξαμενόπλοια πετρελαίου που κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι

Ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που λειτουργούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς κατευθύνονταν προς λιμάνι της Ρωσίας για να φορτώσουν πετρέλαιο προορισμένο για ξένες αγορές, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο.

Τα δύο δεξαμενόπλοια, ταυτοποιημένα ως Kairos και Virat, ήταν άδεια και έπλεαν προς το Νοβοροσίσκ, έναν σημαντικό ρωσικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Σε βίντεο που μοιράστηκε ο αξιωματούχος φαίνονται ναυτικά drones να κινούνται με ταχύτητα προς τα τεράστια δεξαμενόπλοια, ακολουθούμενα από ισχυρές εκρήξεις που προκάλεσαν φωτιές στα πλοία.

«Το βίντεο δείχνει ότι μετά το πλήγμα και τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ουσιαστικά τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Αυτό θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στις ρωσικές μεταφορές πετρελαίου», δήλωσε ο αξιωματούχος σε γραπτή ανακοίνωση.

Η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικά διυλιστήρια εδώ και μήνες, χρησιμοποιώντας εναέρια drones μεγάλου βεληνεκούς.

Οι επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια αντιπροσωπεύουν έναν διαφορετικό τύπο πλήγματος. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα καλέσει τη Δύση να λάβει πραγματικά μέτρα εναντίον του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, βοηθά τη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τις δυτικές κυρώσεις.

Ο στόλος αυτός, που αποτελείται από εκατοντάδες συχνά παλαιά και μη ρυθμιζόμενα πλοία, απέκτησε προεξέχουσα σημασία μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που στόχευαν στη μείωση των πετρελαϊκών εσόδων της Μόσχας.

Τα ναυτικά drones είναι μη επανδρωμένα ταχύπλοα γεμάτα εκρηκτικά, τα οποία κατευθύνονται προς τον στόχο τους και στη συνέχεια πυροδοτούνται. Έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ουκρανική αντεπίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, συμβάλλοντας στην απομάκρυνση μεγάλου μέρους του ρωσικού πολεμικού στόλου.

Το δεξαμενόπλοιο Kairos, μήκους 274 μέτρων, υπέστη έκρηξη και τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή ενώ κατευθυνόταν από την Αίγυπτο προς τη Ρωσία, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε με σωστικά σκάφη, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς, ανέφερε το υπουργείο.

Το Virat φέρεται να επλήγη περίπου 35 ναυτικά μίλια ανοικτά, πιο ανατολικά στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο. Το πλοίο δέχθηκε δεύτερη επίθεση το Σάββατο από μη επανδρωμένα σκάφη, με αποτέλεσμα να υποστεί μικρές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πάνω από τη ίσαλο γραμμή, πρόσθεσε το υπουργείο. Διευκρίνισε ότι το πλοίο βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Τόσο το Kairos όσο και το Virat περιλαμβάνονται στη λίστα των πλοίων που υπόκεινται σε κυρώσεις οι οποίες επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Η Τουρκία εξέφρασε ανησυχία για τις επιθέσεις, αναφέροντας ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης και συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να αποτρέψει την επέκταση του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα και να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα και τις δραστηριότητές της στην περιοχή, δήλωσε σε ανάρτηση στο X ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Όντσου Κετσέλι.

