Ουκρανία: Τραμπ και Ευρωπαίοι ηγέτες αντάλλαξαν «αρκετά σκληρά λόγια»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι αντάλλαξε «αρκετά σκληρά λόγια» με τους Ευρωπαίους ηγέτες σε τηλεφωνική συνομιλία, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Σερ Κίρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και ο Φρίντριχ Μερτς της Γερμανίας μίλησαν με τον Τραμπ αργά το βράδυ της Τετάρτης και δήλωσαν στη συνέχεια ότι ήταν «κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία, τον λαό της και την κοινή ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης, ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «πρέπει να είναι ρεαλιστής» σχετικά με τη θέση της χώρας του σε ένα σχέδιο ειρήνης και ότι οι ΗΠΑ «θα λάβουν απόφαση ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων».

Με την πίεση των ΗΠΑ για επίτευξη συμφωνίας να αυξάνεται, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας μίλησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ και ζήτησαν συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία.

Η Ουάσιγκτον στοχεύει σε μια γρήγορη συμβιβαστική λύση που θα σταματήσει τις μάχες που διαδέχθηκαν την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022 και μειώνει το περιθώριο ελιγμών του Κιέβου.

Την ώρα που Ζελένσκι ισορροπεί μεταξύ της υπεράσπισης των συμφερόντων της Ουκρανίας και της επίδειξης της προθυμίας του για συμβιβασμό στον Τραμπ, η Μόσχα δεν δείχνει κανένα δημόσιο σημάδι υποχώρησης από τις απαιτήσεις της.

Bloomberg: Η Ουκρανία έστειλε ένα «επεξεργασμένο» ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Bloomberg ανέφερε, ότι η Ουκρανία έστειλε ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουάσιγκτον, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος συζήτησε ξεχωριστά την Τετάρτη με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Συζητήσαμε για την Ουκρανία με αρκετά έντονο τρόπο και θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», είπε ο Τραμπ αργότερα την Τετάρτη σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα αυτός ο πόλεμος να τελειώσει και νομίζω ότι είναι ένας πόλεμος που μπορεί να λήξει», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα.

Εβδομάδες συνομιλιών έχουν οδηγήσει σε ένα έγγραφο πιο αποδεκτό για το Κίεβο, ωστόσο πολλά «αγκάθια», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων σχετικά με εδάφη και εγγυήσεις ασφαλείας, συνεχίζουν να εμποδίζουν μια συμφωνία. «Παρότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συζητήσει την ειρήνη κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, μια κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να προηγηθεί», δήλωσε την Τετάρτη ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ντενίς Σμιχάλ στο Aspen Security Forum στην Ουάσιγκτον.

«Η εντατική εργασία πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο συνεχίζεται και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης για την τηλεφωνική επικοινωνία. Οι ηγέτες «συμφώνησαν ότι πρόκειται για μια κρίσιμη στιγμή — για την Ουκρανία, τον λαό της και για την κοινή ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωατλαντική περιοχή», αναφέρεται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ΗΠΑ έχουν κάνει μια νέα προσπάθεια να μεσολαβήσουν για μια συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που θα τερματίσει τη μεγάλης κλίμακας εισβολή του Κρεμλίνου, η οποία πλησιάζει πλέον τα τέσσερα χρόνια. Ευρωπαϊκά κράτη έχουν εκφράσει ανησυχίες για την πίεση που φέρεται να ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να δεχθεί ένα αποτέλεσμα που ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ρωσικές απαιτήσεις.

Μέρος αυτής της πίεσης προήλθε από τον Τραμπ, ο οποίος την Τετάρτη ρώτησε πότε θα διεξαχθούν νέες εκλογές στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να προχωρήσει σε ψηφοφορία, εφόσον οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι μπορέσουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των εκλογών και εφόσον οι νόμοι της χώρας αλλάξουν ώστε να το επιτρέψουν.

Τις προηγούμενες ημέρες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Λονδίνο, ανέθεσαν στους συμβούλους εθνικής ασφαλείας να καταρτίσουν πρόσθετες προτάσεις που θα σταλούν στις ΗΠΑ, βάσει των διαπραγματεύσεων μεταξύ των απεσταλμένων του Τραμπ και Ουκρανών αξιωματούχων.

Αυτή τη στιγμή συζητούνται τρία έγγραφα μεταξύ των χωρών: ένα που καθορίζει το γενικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ένα δεύτερο που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ένα τρίτο που επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Μένει να φανεί εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κατόπιν συνομιλιών με απεσταλμένους του Τραμπ στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ορισμένες προτάσεις που συζητήθηκαν ήταν αποδεκτές, αλλά απέρριψε άλλες.

Ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να ανακαταλάβουν σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι μια κατάπαυση του πυρός πρέπει να επιβληθεί κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου, απορρίπτοντας την απαίτηση για αποχώρηση του ουκρανικού στρατού.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι τα μέρη βρίσκονται «αρκετά κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

