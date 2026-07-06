Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα

Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, τόσο στην πρωτεύουσα, όσο και στην περιφέρεια.

Οι νέοι βομβαρδισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, επτά στην πόλη του Κιέβου.

«Ο εχθρός εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία

Στη συνοικία Νταρνίτσκι, συντρίμμια κατέπεσαν σε πολυκατοικία 25 ορόφων, παγιδεύοντας ενοίκους διαμερισμάτων, ανέφερε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε δυο ορόφους άλλης πολυκατοικίας στη συνοικία.

Αλλού, στη συνοικία Ποντίλσκι, συντρίμμια που κατέπεσαν σε πολυκατοικία 21 ορόφων προκάλεσαν «καταστροφές» και αποθήκη πήρε φωτιά στη συνοικία Ομπολόνσκι, κατά την ίδια πηγή.

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«Ο αριθμός των νεκρών» στην πόλη «ανέρχεται πλέον σε επτά», κατά νεότερη ανακοίνωση του κ. Τκατσένκο, που δεν διευκρίνισε πού ακριβώς έχασαν τη ζωή τους. Έκανε επίσης λόγο για 24 τραυματίες.

Στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Μπουτσάνσκι, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν, έξι από τους οποίους διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας Κιέβου Μικόλα Καλάσνικ, κατηγορώντας τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως «για ακόμη μια φορά» και «εσκεμμένα» έπληξαν «πολίτες και πολιτικές υποδομές».

Ο ρωσικός στρατός διεμήνυσε πως θα ανταπέδιδε τις ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα --σχεδόν 500-- που εξαπολύθηκαν εναντίον της Ρωσίας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

Την περασμένη εβδομάδα, ρωσικά μαζικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στο Κίεβο είχαν απολογισμό 30 νεκρούς και σχεδόν 100 τραυματίες. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επιδρομή από την έναρξη του πολέμου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες

Οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική μεσολάβηση για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη παραμένουν σε αδιέξοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί μεθαύριο Τετάρτη με τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου του NATO στην Άγκυρα, όπου αναμένονται από αύριο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 32 χωρών μελών.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εξήγησε πως σκοπός είναι οι δυο ηγέτες να συζητήσουν «πώς μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο», κάτι που χαρακτήρισε «προτεραιότητα εδώ και πολύ καιρό».

«Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική», ανέφερε προχθές Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μέσω X.

Στη σύνοδο του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αυτή του Καναδά θα υποσχεθούν στρατιωτική βοήθεια αξίας 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία το 2026 όπως και το 2027, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Στα μέτωπα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό τους τελευταίους μήνες, καθώς τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την κίνηση οχημάτων, ειδικά βαρέων, και καταφέρνουν μεγάλες απώλειες και στις δυο πλευρές.

Ωστόσο το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι καταλήφθηκε η Κοσταντίνιφκα, πόλη-φρούριο του ουκρανικού στρατού, στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, ο πλήρης έλεγχος της οποίας συγκαταλέγεται στους βασικούς στόχους του πολέμου. Η ρωσική ανακοίνωση διαψεύστηκε από το Κίεβο, που επιμένει πως τα δικά του στρατεύματα ελέγχουν την πόλη και οι μάχες συνεχίζονται.