Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από νέα ρωσική επίθεση τη νύχτα - «Βροχή» πυραύλων και drones σε κτίρια

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, μετά από ρωσική βομβαρδιστική επίθεση κατά της Ουκρανίας στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων AFP ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αμέσως μετά τις προειδοποιήσεις της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας για επερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ένας από τους δημοσιογράφους περιέγραψε ότι είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την πόλη, ενώ η έντονη μυρωδιά καμένου παρέμενε στην ατμόσφαιρα ακόμη και αρκετές ώρες αργότερα.

پاشماوەی هێرشە درۆنییەکەی شەوی رابردووی رووسیا بۆ سەر کیێڤی پایتەختی ئۆکراینا ببینە؛ باڵەخانەیەک بەتەواوی ئاگری گرتووە و ئۆکراینا دەڵێت: 15 کەس کوژراون pic.twitter.com/JW9szIl2KB — Rudaw (@Rudawkurdish) August 5, 2026

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, η «βροχή» πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, drones έπληξε πολυκατοικίες και αρκετές αποθήκες.

«Ο εχθρός επιτίθεται για άλλη μια φορά σκόπιμα εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών», ανέφερε στο Telegram.

Ουκρανία: Μία νεκρή στο Κίεβο και 14 στην περιφέρεια

Η στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε και τουλάχιστον 24 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, μετά από επιθέσεις που προκάλεσαν πυρκαγιές σε τέσσερις συνοικίες.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, 14 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες ανέφεραν επίσης ότι περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν στις γύρω περιοχές της πρωτεύουσας.

«Η περιφέρεια του Κιέβου υπέστη και πάλι απόψε μία από τις πιο τραγικές επιθέσεις του εχθρού», έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Η Ρωσία έφερε για άλλη μια φορά θάνατο και καταστροφή στη γη μας, αφαιρώντας τη ζωή αμάχων. Σίγουρα θα ακολουθήσει δίκαιη λογοδοσία για κάθε τέτοιο έγκλημα».

Με πληροφορίες από Euronews