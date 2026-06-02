Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί εν μέσω μαζικών επιθέσεων της Ρωσίας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, έξι στην πόλη Ντνίπρο και τέσσερις στο Κίεβο, σε μία από τις μεγαλύτερες επιδρομές της Μόσχας των τελευταίων μηνών.

Δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, μεταξύ τους και παιδιά, όταν νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν πολυκατοικίες. Συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στα σημεία των χτυπημάτων, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια στο Κίεβο.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (2/6) είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις αεροπορικής επιδρομής σχεδόν σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Η Μόσχα είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξαπέλυε «συστηματικά πλήγματα» κατά της Ουκρανίας, ως απάντηση σε επίθεση με ουκρανικά drones σε κοιτώνα στη ρωσοκρατούμενη περιοχή του Λουχάνσκ, όπου σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι.

Μεγάλες στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από το κέντρο του Κιέβου, με τον δήμαρχο της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια. Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Διοίκησης του Κιέβου, δήλωσε ότι «ο εχθρός χτυπά με βαλλιστικούς πυραύλους».

Kyiv. People take shelter in a subway from Russian missiles during a nighttime attack. pic.twitter.com/NtALJTl786 — Денис Казанський (@den_kazansky) June 2, 2026

Kyiv and Dnipro were subjected to a massive attack today. In Kyiv, 58 people are known to have been injured, while in Dnipro, 6 people have been killed. pic.twitter.com/MYHUKxAv0i — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) June 2, 2026

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, υπάρχουν φόβοι ότι πολίτες έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτιρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Russia hammered Ukraine (again) overnight with scores of drones and missile. At least 4 killed in Kyiv and 6 in Dnipro; dozens wounded. Emergency workers searching rubble for survivors. It's the second major attack on Kyiv in less than a month. pic.twitter.com/TriPCB3BLc — Mike Eckel (@Mike_Eckel) June 2, 2026

Την ίδια ώρα, στη Ρωσία, οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ ανακοίνωσαν ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ilsky Oil Refinery έπειτα από επίθεση με drone. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, δεν υπήρξαν θύματα.

Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Κίεβο ακούγονταν συνεχώς drones και περισσότερες από δώδεκα ισχυρές εκρήξεις. Τα πλήγματα προκάλεσαν φωτιές κοντά σε πρατήριο καυσίμων, εργοτάξιο, πολυκατοικίες και δύο κατοικίες, ενώ αναφέρθηκαν και διακοπές ρεύματος σε τμήματα της πόλης.

Επίθεση δέχθηκε επίσης και βιομηχανική εγκατάσταση στη Ζαπορίζια.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις για ενδεχόμενο μεγάλης ρωσικής επίθεσης και κάλεσε τους πολίτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

«Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών για ρωσικά πλήγματα εξακολουθούν να ισχύουν. Είναι πιθανή μια μαζική επίθεση και έχουν ήδη προετοιμαστεί γι’ αυτήν», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό του μήνυμα.

Την περασμένη εβδομάδα η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι θα στοχοποιήσει στρατιωτικά και διοικητικά κέντρα στο Κίεβο και είχε καλέσει τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την πόλη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα σε ουκρανική επίθεση κατά κοιτώνα στην περιοχή του Σταρομπίλσκ.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο παραδέχθηκε ότι πραγματοποίησε επιχείρηση κοντά στο Σταρομπίλσκ τη νύχτα της 21ης προς 22ας Μαΐου, υποστηρίζοντας όμως ότι στόχος ήταν ρωσική στρατιωτική μονάδα.

Το Κίεβο χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές «ξεδιάντροπο εκβιασμό» και κάλεσε τους συμμάχους του να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Από τη λήξη της σύντομης εκεχειρίας τον Μάιο, η Ρωσία έχει εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά του Κιέβου. Μεταξύ αυτών ήταν και πλήγμα σε πολυκατοικία που στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία παιδιά.

Παράλληλα, ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή της Μόσχας προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, με τον Ζελένσκι να τη χαρακτηρίζει «απολύτως δικαιολογημένη απάντηση» στις ρωσικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από BBC