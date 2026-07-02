Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones στο Κίεβο

Οι ρωσικές δυνάμεις, εξαπέλυσαν επίθεση μεγάλης κλίμακας τη νύχτα, με drones και πυραύλους εναντίον του Κιέβου στην Ουκρανία.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 10 άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Πολλές συνοικίες εκκενώθηκαν, καθώς πλήγματα χτύπησαν κτίρια σε ολόκληρη την πόλη, λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ετοιμαζόταν για μία «μαζική» επίθεση.

Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά, ενώ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, ο αριθμός των θυμάτων είναι «σημαντικός».

«Ο εχθρός στοχεύει για ακόμη μία φορά σκόπιμα κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», δήλωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις ως απάντηση σε πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα.

…This is a morning for Ukrainians, a morning for Ukraine, and this is what it is like in Kyiv right now. This is not the Donetsk region, where such things have already become a regular occurrence. I remember how what you are seeing once shook the world, but now, today, it simply… pic.twitter.com/htxWmpuvNd — Katerina Horbunova (@blue_eyedKeti) July 2, 2026

Ουκρανία: Πυρκαγιές σε όλο το Κίεβο, καμένα αυτοκίνητα, κτίρια και υποδομές

Την Πέμπτη, ήρθαν στο φως πιο καθαρές εικόνες από έναν κρατήρα, ο οποίος φαίνεται να προκλήθηκε από την ισχύ των εκρήξεων. Καμένα αυτοκίνητα, κτίρια και υποδομές, καθώς και συντρίμμια από τους βομβαρδισμούς, ήταν επίσης ορατά σε διάφορα σημεία της πόλης.

Πολλαπλές πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλο το Κίεβο, ενώ ζημιές αναφέρθηκαν και σε σταθμό ασθενοφόρων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να τραυματιστεί σοβαρά. Πυροσβέστες έδιναν παράλληλα μάχη με τις φλόγες σε ξενοδοχείο που τυλίχθηκε στις φλόγες σε κεντρική λεωφόρο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, διακρίνονταν στον ουρανό τα ίχνη πυρών από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ ακούγονταν εκρήξεις από drones, πυραύλους cruise και βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 10 ανθρώπων, με τον απολογισμό να αυξάνεται σταδιακά τις τελευταίες ώρες.

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλχα Στεφανισίνα, έγραψε σε ανάρτησή της στο X: «Άλλη μία φρικτή νύχτα για τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι αναγκάστηκαν να την περάσουν σε καταφύγια». «Πυρκαγιές και καταστροφή πολιτικών υποδομών και κατοικιών σε αρκετές συνοικίες της πόλης».

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας έπειτα από διάστημα μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

A large fire is seen burning at a logistics depot on the western outskirts of Kyiv following overnight Russian ballistic and cruise missile strikes.



Coordinates: 50.436735, 30.312082 pic.twitter.com/9kPUJTQ5at — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 2, 2026

Ουκρανία: Η Μόσχα έπληξε στρατιωτικές βάσεις στα κεντρικά και ανατολικά της χώρας

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το οποίο επικαλούνται ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η Μόσχα έπληξε επίσης στρατιωτικές βάσεις στην κεντρική και ανατολική Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι στόχευσε ουκρανικές αμυντικές και ενεργειακές υποδομές ως αντίποινα για τις πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, από τη Μόσχα έως τη Μαύρη Θάλασσα. Οι επιθέσεις αυτές οδήγησαν σε μία σπάνια παραδοχή από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ότι η χώρα του αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων.

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι διέκοψε πρόωρα την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, αφού, όπως ανέφερε, προέκυψαν νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών σύμφωνα με τις οποίες η Μόσχα σχεδίαζε να πλήξει την Ουκρανία.

«Καλώ τους πολίτες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους και, φυσικά, τις οικογένειές τους», δήλωσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «προετοίμαζε εδώ και καιρό αυτή τη μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας».

Ρωσικά στρατεύματα προωθήθηκαν πρόσφατα στην πόλη Κοστιαντίνιβκα, ένα από τα τελευταία σημαντικά ουκρανικά οχυρά στην ανατολική χώρα. Εάν η Μόσχα εξασφαλίσει τον έλεγχο της πόλης, θα αποκτήσει δίοδο προς ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί διοικητές υποστηρίζουν ότι φέτος έχουν ανακαταλάβει περισσότερα εδάφη από όσα έχουν χάσει, διαταράσσοντας κρίσιμες γραμμές ανεφοδιασμού της Μόσχας μεταξύ των ρωσικών συνόρων και της κατεχόμενης Κριμαίας.

Κατά τα λοιπά, ο χερσαίος πόλεμος παραμένει ουσιαστικά στάσιμος εδώ και μήνες, με τις δυνάμεις και των δύο πλευρών να έχουν σε μεγάλο βαθμό οχυρωθεί στις θέσεις τους.

Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας καταλήφθηκε κατά τους πρώτους μήνες της πλήρους κλίμακας εισβολής που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από BBC

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