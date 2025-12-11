Ουκρανία: «Την είδα κάτω από τα ερείπια και της είπα αντίο» - Συγκίνησε ο 11χρονος Ρόμαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Ρόμαν Ολέκσιβ ήταν μόλις 7 ετών όταν μια βόμβα που εξερράγη στην πατρίδα του, Ουκρανία, του άλλαξε τη ζωή.

Η πυραυλική επίθεση στη Βίνιτσα κληροδότησε στο αγόρι, σοβαρά εγκαύματα, αλλά και την απώλεια της μητέρας του.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο 11χρονος σήμερα Ρόμαν Ολέκσιβ μίλησε για τη μητέρα του, τις 100 ημέρες εντατικής θεραπείας, όσα βίωνε καθώς υποβαλλόταν σε συνεχείς επεμβάσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τις 30 σε αριθμό για την αποκατάσταση των τραυμάτων του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ενός ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία, οι περιγραφές του Ρόμαν συγκίνησαν τη μεταφράστρια που ξέσπασε σε λυγμούς, όπως και πολλούς παρευρισκόμενους που άκουγαν τα βιώματά του.

«Ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα. Την είδα κάτω από τα ερείπια, είδα τα μαλλιά της και της είπα αντίο. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Στη συνέχεια, παρέμεινα στην εντατική για πάνω από 100 ημέρες και υποβλήθηκα σε 35 διαφορετικές χειρουργικές επεμβάσεις και τώρα είμαι σε πορεία ανάρρωσης», είπε ο 11χρονος από την Ουκρανία.

«Όταν είμαστε μαζί, είμαστε δυνατοί, δεν τα παρατάμε ποτέ και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τα παιδιά της», κατέληξε ο μικρός Ρόμαν.

Τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, βρίσκονταν στην αναμονή για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις στη Βίνιτσα της Ουκρανίας, όταν η κλινική χτυπήθηκε από πυραυλική επίθεση. Από το πλήγμα σκοτώθηκαν 26 άνθρωποι, ανάμεσά τους και η μητέρα του Ρόμαν. Ο ίδιος κατάφερε να βγει ζωντανός μέσα από τα συντρίμμια, όμως υπέστη σοβαρά εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα που κάλυπταν σχεδόν το 45% του σώματός του, με τις πιθανότητες να επιβιώσει, να είναι λίγες.

Μέσα σε μερικές ημέρες, το τότε 7χρονο αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Γερμανία για εξειδικευμένη θεραπεία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ιατρικών αεροδιακομιδών (medevac) που είχε αναπτυχθεί από το ουκρανικό Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά κράτη-μέλη του ΠΟΥ.

Παρότι οι γιατροί φοβούνταν ότι ο Ρόμαν ίσως να μην κατάφερνε ποτέ να ξαναπερπατήσει, εκείνος διέψευσε όλες τις εκτιμήσεις. Με τη στήριξη του πατέρα του και τη δύναμη που αντλούσε από τον χορό και το ακορντεόν, σταδιακά ανέκτησε την ισορροπία και τη μυϊκή του δύναμη. Η μεγάλη του αγάπη στον χορό, τον βοήθησε στην κινητικότητα, ενώ η απαιτητική τεχνική του ακορντεόν ενίσχυσε την ευλυγισία των χεριών του, τα οποία είχαν τραυματιστεί σοβαρά.

Στα τέλη του 2024, ο Ρόμαν μπόρεσε τελικά να αφαιρέσει τη θεραπευτική μάσκα και επέστρεψε στην Ουκρανία μαζί με τον πατέρα του. Σήμερα, όχι μόνο έχει ανακάμψει, αλλά κέρδισε και το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν, αποδεικνύοντας τη δύναμη και την αντοχή της θέλησής του.

Ουκρανία: Ο «χορευτής με τα εγκαύματα» που επιβίωσε και έγινε ταινία

Τρία χρόνια μετά, βιώνοντας την απώλεια της μητέρας του και έχοντας υποβληθεί σωρό μεταμοσχεύσεων δέρματος ο Ρόμαν επέστρεψε στην τέχνη του, με μια διαφορετική προσέγγιση.

Έγινε η έμπνευση για την ταινία «Romchyk», που μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία του.

Γυρίστηκε από φοιτητές του Πανεπιστημίου Goldsmiths στο Λονδίνο, εκεί όπου και βραβεύτηκε. Η ιδέα ξεκίνησε από τον Kostiantyn Bidnenko, που προέτρεψε τους συμφοιτητές του να δημιουργήσουν ένα μικρού μήκους φιλμ για τον Roman.

Ένα παιδί με όνειρο να γίνει επαγγελματίας χορευτής ballroom τραυματίζεται τον Ιούλιο του 2022 από βόμβα στην Ουκρανία σε ηλικία επτά ετών. Το φιλμ εστιάζει στην ανάρρωση του Roman και στην προσπάθειά του να κυνηγήσει το όνειρό του. Ο ηθοποιός, Ilya Bondarenko, υποδύεται τον σήμερα 11 ετών Ρόμαν.