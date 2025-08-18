Ουκρανία: Συναγερμός για πιθανό αεροπορικό πλήγμα απόψε στο Κίεβο - Ήχησαν σειρήνες

Σειρήνες ήχησαν στο Κίεβο για πιθανό αεροπορικό πλήγμα, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της συνάντησης Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Δημοσιογράφοι του AFP, μετέδωσαν πως η ουκρανική πολεμική αεροπορία, ανέφερε πως ενεργοποιήθηκε συναγερμός σε ολόκληρη τη χώρα λόγω της απογείωσης ενός ρωσικού αεροσκάφους Mig-31, που μεταφέρει υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal, τους οποίους χρησιμοποιεί η Ρωσία για τα πλήγματά της στη χώρα

Μόνο σήμερα, αξίζει να σημειωθεί πως τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση της σύρραξης.

Μάλιστα νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, κατήγγειλε ένα «κυνικό πλήγμα» εκ μέρους της Ρωσίας, η οποία «γνωρίζει ότι μία συνάντηση λαμβάνει χώρα σήμερα στην Ουάσιγκτον και θα αφορά το τέλος του πολέμου».

Μήνυμα Ζελένσκι πριν τις κρίσιμες συναντήσεις: «Ο Πούτιν διαπράττει φόνους για να πιέσει Ουκρανία και Ευρώπη»

Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τον πόλεμο που εξαπέλυσε, δηλώνει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο πριν από την συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διεξήγαγε κυνικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνεται και επίθεση κατά πετρελαϊκής μονάδας του Αζερμπαϊτζάν, καταγγέλλει ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Αυτή ήταν μία κυνική και επιδεικτική επίθεση. Γνωρίζουν ότι μία συνάντηση πραγματοποιείται σήμερα στην Ουάσινγκτον που θα ασχοληθεί με τον τερματισμό του πολέμου», δηλώνει ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν θα διαπράξει επιδεικτικά φόνους για να διατηρήσει την πίεση επί της Ουκρανίας και της Ευρώπης, καθώς και για να εξευτελίσει τις διπλωματικές προσπάθειες», δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος μέσω των social, προσθέτοντας ότι η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για την διεξαγωγή αυτού του πολέμου.