Ουκρανία: Στους 12 οι νεκροί από δεύτερη ρωσική επίθεση στο Κίεβο σε λιγότερο από μία εβδομάδα

Ρωσικοί πύραυλοι και drones έπληξαν την Ουκρανία και συγκεκριμένα στο Κίεβο, νωρίς το πρωί της Δευτέρας, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, πρόκειται για μία επίθεση που σημειώθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη φονικότερη επίθεση που έχει δεχθεί φέτος η ουκρανική πρωτεύουσα.

Ο νυχτερινός βομβαρδισμός σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει πλέον εισέλθει στο πέμπτο έτος του.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η Ουκρανία δεν κατάφερε να αναχαιτίσει κανέναν από τους 23 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η Ρωσία, γεγονός που αναδεικνύει την κρίσιμη έλλειψη αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικών πυραύλων. Η Μόσχα έχει εντείνει φέτος τον αεροπορικό της πόλεμο, καθώς η πρόοδός της στο πεδίο της μάχης έχει επιβραδυνθεί.

Η Ουκρανία αναχαίτισε ακόμη 37 πυραύλους και πάνω από το 90% των 351 drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση, ανέφερε η πολεμική αεροπορία.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία χρειάζεται περισσότερους πυραύλους για το αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικό σύστημα Patriot. Το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της που μπορεί να καταρρίψει αποτελεσματικά βαλλιστικά βλήματα, των οποίων η υψηλή ταχύτητα και η απότομη τροχιά πτήσης τα καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο να αναχαιτιστούν.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά «ισχυρές αποφάσεις» από το ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που ξεκινά την Τρίτη στην Άγκυρα, να λάβει «ισχυρές αποφάσεις», ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Όσο πύραυλοι Patriot παραμένουν στα αποθέματα των συμμάχων μας, η Ρωσία απλώς ενθαρρύνεται να συνεχίζει να καταστρέφει πολυκατοικίες», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X. «Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη έχουν τη δύναμη να σταματήσουν αυτή την τρομοκρατία».

Ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν μέχρι το πρωί, σωστικά συνεργεία αναζητούσαν κατοίκους μέσα σε κτίρια που είχαν διαλυθεί από το νυχτερινό βομβαρδισμό.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στην πρωτεύουσα ανήλθε στους 12, ενώ περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε όλη την πόλη. Σε μία από τις συνοικίες, τα πτώματα ολόκληρης οικογένειας δύο γονιών και του παιδιού τους, ανασύρθηκαν από τα ερείπια, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο την Πέμπτη, κατά το οποίο σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι, η φονικότερη επίθεση στην πόλη από την αρχή του έτους.

Trapped inside their apartment block after a Russian strike, 21-year-old Kyiv resident Oleksandra Kopytina said she and her neighbors had been unable to get out until they were rescued by emergency services https://t.co/txb0LweQsF pic.twitter.com/dgVdYaMu3O — Reuters (@Reuters) July 6, 2026

Ουκρανία: Εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες και κτίρια

Σχεδόν 30 πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την επίθεση, μεταξύ αυτών και μία εννιαώροφη πολυκατοικία στην ιστορική συνοικία Ποντίλσκι, η οποία είχε σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς από τον πέμπτο όροφο και πάνω, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η Ποντίλσκι, μαζί με την ανατολική συνοικία Νταρνίτσκι, βρέθηκαν στο επίκεντρο των πληγμάτων, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Ζημιές καταγράφηκαν επίσης σε άλλες δύο συνοικίες της πόλης. Στην Ποντίλσκι, σωστικά συνεργεία έψαχναν μέσα στα ερείπια, ενώ καπνός υψωνόταν από πολυκατοικία που είχε ένα τεράστιο άνοιγμα στους επάνω ορόφους της.

Διασώστες χρησιμοποίησαν πυροσβεστικά οχήματα με κλίμακες για να φτάσουν στους ανώτερους ορόφους, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν εστίες φωτιάς που συνέχιζαν να καίνε.

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι και ο ουκρανικός στρατός διέψευσαν τον ρωσικό ισχυρισμό ότι καταλήφθηκε η πόλη Κοστιαντίνιβκα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν μαζική επίθεση στο Κίεβο και σε άλλες τοποθεσίες με όπλα μεγάλης εμβέλειας υψηλής ακρίβειας, εκτοξευόμενα από αέρα, ξηρά και θάλασσα, καθώς και με drones. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι επλήγησαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή, καθώς και στρατιωτικά αεροδρόμια σε αρκετές ακόμη ουκρανικές περιφέρειες.

Μαρτυρίες ανέφεραν σειρά εκρήξεων μέσα και γύρω από την πρωτεύουσα και δήλωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα βρισκόταν σε δράση εναντίον ρωσικών drones. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια γύρω από το Κίεβο, ενώ επίθεση δέχθηκε και το νότιο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει επιβραδύνει τη ρωσική προέλαση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων και έχει ανακαταλάβει εδάφη σε ορισμένες περιοχές, ενώ παράλληλα εντείνει τα δικά της πλήγματα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, κυρίως εναντίον ενεργειακών στόχων.

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι και ο ουκρανικός στρατός διέψευσαν τον ρωσικό ισχυρισμό ότι καταλήφθηκε η στρατηγικής σημασίας ανατολική πόλη Κοστιαντίνιβκα.

Η κατάληψη της Κοστιαντίνιβκα, του νοτιότερου τμήματος μίας αλυσίδας ισχυρά οχυρωμένων πόλεων που συγκροτούν τη λεγόμενη «ζώνη-φρούριο» της Ουκρανίας στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, θα έδινε στις ρωσικές δυνάμεις προγεφύρωμα για να κινηθούν βορειότερα, εκτιμούν αναλυτές.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές στα λιμάνια Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, με το δεύτερο να αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές τη Δευτέρα. Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν επίσης διακοπή ρεύματος στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας, όπου εδρεύει ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας.

Στο μεταξύ, η γειτονική της Ουκρανίας Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απογείωσε για σύντομο χρονικό διάστημα μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο.

Με πληροφορίες από Reuters