Ουκρανία: Στις φλόγες ένα πολιτιστικό σύμβολο μετά τα πλήγματα της Ρωσίας

Πάνω από 80 χρόνια αφότου ο Καθεδρικός Ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου (Kyiv Pechersk Lavra) στην Ουκρανία καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο ανακατασκευασμένος ιερός χώρος τυλίχθηκε και πάλι στις φλόγες τη Δευτέρα.

Ο καθεδρικός ναός, ένας δημοφιλής χριστιανικός προορισμός προσκυνήματος, χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς ρωσικών επιθέσεων σε πολλές πόλεις, οι οποίες προκάλεσαν το θάνατο 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση.

Δύο drones χτύπησαν επίσης το ιστορικό μοναστηριακό συγκρότημα στο Κίεβο που στεγάζει τον καθεδρικό ναό, ανέφερε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι υποστήριξε η Ρωσία για την πρόσφατη επίθεση στην Ουκρανία

Βίντεο που επαληθεύτηκαν από την εφημερίδα The New York Times δείχνουν μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας πάνω σε ψηλούς γερανούς, να ρίχνουν νερό μέσα από τα παράθυρα.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκατοντάδες ουκρανικοί θρησκευτικοί χώροι, μουσεία, μνημεία και βιβλιοθήκες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, αλλά η επίθεση στον καθεδρικό ναό ξεχώρισε.

Цієї ночі Росія атакувала християнську святиню - собор XI ст в Києві, а також забрала життя п’ятьох рятувальників у Харкові. Я на власні очі побачила руйнування унікальної історичної памʼятки в Києво-Печерській лаврі. Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було… pic.twitter.com/FvVAiAmR2c — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 15, 2026

«Αυτό είναι, μέχρι σήμερα, ένα από τα μεγαλύτερα ρωσικά εγκλήματα κατά της χριστιανικής κουλτούρας», ανέφερε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του.

Πολλά μουσεία, καθώς και ένα κινηματογραφικό στούντιο και μια εκτενής συλλογή κοστουμιών, υπέστησαν επίσης ζημιές, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας.

Φωτ.: ΕΡΑ

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε ότι στόχευσε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα και υπονόησε, μέσω επίσημου καναλιού στο Telegram, ότι «ληγμένοι» αμερικανικοί πύραυλοι Patriot εκτοξεύθηκαν κατά λάθος και χτύπησαν την περιοχή.

Η αιτία της καταστροφής δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Η σημασία του καθεδρικού ναού

Από την κατασκευή του τον 11ο αιώνα, ο καθεδρικός ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου με τους χρυσούς τρούλους έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της μοναστικής παράδοσης της Ανατολικής Ευρώπης. Χριστιανοί από όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει προσκυνήματα στον ορθόδοξο ναό, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε ένα συγκρότημα μουσείων και εκκλησιών που ονομάζεται Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Η Άλις Ιζαμπέλα Σάλιβαν, καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Tufts που μελετά τη μεσαιωνική Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε ότι ο χώρος αυτός ήταν μία από τις παλαιότερες ενεργές ανατολικές χριστιανικές μοναστικές κοινότητες στον κόσμο.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ιστορικοί της τέχνης έχουν μεταβεί στο Κίεβο για να μελετήσουν τα κείμενα, τα υφάσματα και τις εικόνες που φυλάσσονται στα μουσεία του συγκροτήματος, ενώ αρχιτέκτονες έχουν εντοπίσει τις βυζαντινές και μπαρόκ επιρροές στα κτίρια. Οι τουρίστες έχουν περιπλανηθεί στο δαιδαλώδες δίκτυο των κατακομβών που βρίσκονται από κάτω, οι οποίες φιλοξενούν τάφους αιώνων και θρησκευτικά κειμήλια.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η Δρ Σάλιβαν δήλωσε ότι η πυρκαγιά της Δευτέρας έθεσε σε κίνδυνο τη δυνατότητα των ιστορικών να μελετήσουν κρίσιμα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουκρανίας. «Άλλα τοπικά μνημεία έχουν καταστραφεί, αλλά όχι με τόσο βαθιά ιστορική αξία και σημασία», είπε.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας έχει δεσμευτεί να επισκευάσει τις ζημιές.

Υπό απειλή οι πολιτιστικοί χώροι της Ουκρανίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές έχουν πλήξει τον Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σε διάστημα σχεδόν 1.000 ετών, ο χώρος έχει υποστεί σεισμούς, πυρκαγιές, πολιορκίες και βομβαρδισμούς.

Το σημερινό κτίριο χτίστηκε τη δεκαετία του 1990, αφού το προηγούμενο κατεδαφίστηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Δεν είναι καν η πρώτη φορά που το συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου έχει υποστεί ζημιές φέτος. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις τον Ιανουάριο προκάλεσαν θραύση παραθύρων και ρωγμές στους τοίχους.

Το υπουργείο Πολιτισμού της Ουκρανίας χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Δευτέρας ως μέρος μιας ρωσικής εκστρατείας για την εξάλειψη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

«Η Ρωσία επιδιώκει να καταστρέψει τη μνήμη μας, την ιστορία μας και τα αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητάς μας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Φωτ.: ΕΡΑ

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επέμεινε ότι είχε στοχεύσει αποκλειστικά στρατιωτικές υποδομές.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, η UNESCO έχει καταγράψει τη ζημιά ή την καταστροφή περισσότερων από 500 ιστορικών μνημείων, κτιρίων και θρησκευτικών χώρων της χώρας.

Με πληροφορίες από New York Times