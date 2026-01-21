Ουκρανία: Σχεδόν το 60% του Κιέβου παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ρωσικών επιθέσεων

Πάνω από το μισό Κίεβο εξακολουθεί να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα μία ημέρα μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τα προβλήματα αυτά συνεχίζονται την ώρα που οι Ουκρανοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Πολλοί κάτοικοι του Κιέβου ζουν μέσα σε παγωμένα διαμερίσματα, έχοντας ηλεκτρικό για μερικές ώρες την ημέρα, και μερικές φορές καθόλου.

Χιλιάδες κτίρια χωρίς ρεύμα στο Κίεβο

«Από σήμερα το πρωί, περίπου 4.000 κτίρια στο Κίεβο παραμένουν χωρίς θέρμανση, και περίπου το 60% της πρωτεύουσας είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ.

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί στην ουκρανική πρωτεύουσα ήταν μείον -12 βαθμοί Κελσίου, αν και αναμένεται να ανέβει λίγο το απόγευμα.

Ορισμένοι κάτοικοι αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι χωρίς ρεύμα και θέρμανση για περισσότερο από μία ημέρα.

Φωτ. ΕΡΑ

Στην περιοχή του Χαρκόβου στην ανατολική Ουκρανία, όπου το ενεργειακό σύστημα επίσης βομβαρδίστηκε σφοδρά, ο κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ ανέφερε ότι 520.000 καταναλωτές εξακολουθούν να είναι σήμερα χωρίς ηλεκτρικό, σε σχέση με το ένα εκατομμύριο κατοίκους που ήταν την Τρίτη στην ίδια κατάσταση.

Φωτ. ΕΡΑ

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ενεργειακές υποδομές της περιοχής δέχθηκαν ξανά και σήμερα επιθέσεις.

Στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, η ενεργειακή εταιρεία DTEK ανέφερε ότι μία από τις εγκαταστάσεις της υπέστη σοβαρές ζημιές το πρωί, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά.

Με πληροφορίες από Reuters