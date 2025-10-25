Ουκρανία: Ρώσοι πολεμούν κατά της Μόσχας - «Ο Πούτιν κατέστρεψε και εμάς»

Το να δουλεύεις ως πράκτορας της Ουκρανίας και να επιτίθεσαι στους ρωσικούς σιδηροδρόμους ήταν αρκετά εύκολο, λέει ο Lazzy - ένας Ρώσος που πολεμά ενάντια στην ίδια του τη χώρα.

«Δεν είναι τόσο περίπλοκο. Οποιοσδήποτε στη Ρωσία μπορεί ελεύθερα να αγοράσει βενζίνη, προς το παρόν, όσο λειτουργούν ακόμα κάποια διυλιστήρια, και να βάλει φωτιά στον σιδηρόδρομο» εξηγεί ο Ρώσος κάτοικος που πολεμάει κατά της χώρας στο ουκρανικό μέτωπο.

«Φυσικά, πρέπει να προετοιμάσεις τις εξόδους διαφυγής. Για να σχεδιάσεις την επιχείρηση, ας πούμε. Δεν μπορείς απλώς να πας για μια βόλτα και να αποφασίσεις να το κάνεις... Πρώτα, αναγνώριση, μετά δράση. Αλλά στην πραγματικότητα, ο καθένας μπορεί να το κάνει».

Ουκρανία: Ποιοι είναι οι Ρώσοι σαμποτέρ που κάνουν «κακό» στη Μόσχα

Ο σαμποτέρ έκαψε «αρκετούς» σιδηροδρομικούς σταθμούς και ηλεκτρικά συστήματα σε εμπρηστικές επιθέσεις στην περιοχή του Βόλγα της Ρωσίας. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι ήταν επικίνδυνο. Και κατέστρεψε το νευρικό του σύστημα, αφηγείται ο ίδιος, παρουσιάζοντας παράλληλα τις πράξεις του.

Γι' αυτό και διέσχισε τα σύνορα της Ρωσίας με τα πόδια και εντάχθηκε στον στρατό της Ουκρανίας για να πολεμήσει εναντίον του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον τελευταίο χρόνο, ήταν στρατιώτης στην πρώτη γραμμή, που μάχεται στα θρυμματισμένα ερείπια αυτού που είναι τώρα γνωστό ως «νεκρή ζώνη», επειδή είναι τόσο αραιοκατοικημένη από στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, όλοι κρυμμένοι από τα drones, που «περιπολούν» τον αέρα

«Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για μένα εδώ. Γιατί στη Ρωσία, φοβόμουν συνέχεια για τη ζωή μου», λέει. «Εδώ στην Ουκρανία, τα δίκτυα της FSB και της GRU (σ.σ. μυστικής υπηρεσίας της Μόσχας) δεν είναι τόσο ισχυρά. Στη Ρωσία, είναι πολύ πιο επικίνδυνα. Επίσης, (σ.σ. εννοεί στη Ρωσία) υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που υποστηρίζουν το καθεστώς. Αν πεις μία λάθος κουβέντα, θα σου επιτεθούν, τονίζει.

Καθώς μιλάει, το πρόσωπό του είναι κρυμμένο και είναι γνωστός μόνο από το στρατιωτικό του διακριτικό. Η εφημερίδα Independent τον συνάντησε σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από την πρώτη γραμμή όπου πολεμά στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας.

«Εδώ, στην Ουκρανία, μπορώ να αμυνθώ. Ναι, είναι τρομοκατικό το όλο σκηνικό. Θέλουν να σε σκοτώσουν. Αλλά είναι ξεκάθαρο: ή εσύ ή αυτοί».

Ουκρανία: Πού πολεμούν οι Ρώσοι

Είναι μέλος της Λεγεώνας της Ελεύθερης Ρωσίας, η οποία λειτουργεί υπό τον έλεγχο των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του Κιέβου όπως και άλλες ξένες εθελοντικές μονάδες. Η λεγεώνα ισχυρίζεται ότι έχει παρατάξει αρκετές εκατοντάδες άνδρες. Είναι όλοι Ρώσοι. Στη Μόσχα θα εκτελούνταν ως προδότες.

Στην Ουκρανία, έχουν πολεμήσει στην επαρχία Σούμι, έχουν χάσει τη σκληρή μάχη για το Μπαχμούτ και λένε ότι έχουν συμμετάσχει στην απόκρουση πρόσφατων ρωσικών επιθέσεων στην πρώτη γραμμή των νότιων πεδίων μαχών.

Η Ουκρανία έχει εντείνει την εκστρατεία της τόσο εντός των κατεχόμενων εδαφών όσο και εντός της ίδιας της Ρωσίας. Στις πιο εντυπωσιακές επιθέσεις της, το Κίεβο κατάφερε να καταστρέψει ρωσικά βομβαρδιστικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Spider» που περιλάμβανε επιθέσεις σε πολλαπλούς στόχους και αρκετούς πράκτορες στο έδαφος.

Τα ρωσικά διυλιστήρια και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας δέχονται τακτικά επιθέσεις από τα νέα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς.

Αλλά η Λεγεώνα της Ελευθερίας για τη Ρωσία έχει ως στόχο την υπεράσπιση της Ουκρανίας σε τοπικό επίπεδο. Και στη συνέχεια να πολεμήσει στη Ρωσία για να ανατρέψει εντελώς τον Πούτιν. Το τελευταίο θα ήταν ευπρόσδεκτο από το Κίεβο, αλλά δεν αποτελεί και βασικός στόχος.

Με πληροφορίες από Independent