Ουκρανία - Ρωσία: Τουλάχιστον δεκαεννέα νεκροί από νέες επιθέσεις

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε επιθέσεις στην Ουκρανία και τη Ρωσία, κατά τη διάρκεια του πέμπτου καλοκαιριού του πολέμου.

Ο πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιθέσεων μακρού βεληνεκούς και από τις δύο πλευρές, με ολοένα αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Ουκρανία - Ρωσία: Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη 21 ανθρώπων

Ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο στη Σιβηρία και την πόλη Γεκατερίνμπουργκ στα Ουράλια όρη. Οι επιθέσεις αυτές, που πραγματοποιήθηκαν εις βάθος στο ρωσικό έδαφος χρησιμοποιούνται από το Κίεβο για την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας και άσκησης πίεσης προς την Μόσχα ώστε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις.

Ο νέος απολογισμός έρχεται μία ημέρα μετά από επιθέσεις που προκάλεσαν τον θάνατο 21 ανθρώπων και στις δύο χώρες. Ο ΟΗΕ προειδοποίησε πρόσφατα ότι ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν ή τραυματίσθηκαν στη σύγκρουση αυξήθηκε κατά 37% κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι επίθεση με drone στην ταχυδρομική υπηρεσία της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε τρεις οδηγούς.

Άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ukraine continues applying long‑range sanctions in response to Russian strikes. Last night, the warriors of our Defense Forces hit targets across different regions of Russia that are fueling this war.



Once again, a plant in Kirov was struck – the one supplying components for the… pic.twitter.com/D0Z6bFRiww — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026

Ουκρανία - Ρωσία: Επλήγη ένα «τουριστικό κατασκηνωτικό συγκρότημα» στο χωριό Κιριλίφκα

Παράλληλα, Ρώσοι τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν τον θάνατο δύο ανθρώπων στη μεθοριακή περιφέρεια του Μπέλγκοροντ και ενός ακόμη στο κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας της Χερσώνας.

Στο κατεχόμενο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο διορισμένος από τη Μόσχα αξιωματούχος δήλωσε ότι ουκρανική επίθεση σε χωριό στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας προκάλεσε τον θάνατο ένδεκα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και τεσσάρων παιδιά.

Ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι υποστήριξε ότι επλήγη ένα «τουριστικό κατασκηνωτικό συγκρότημα» στο χωριό Κιριλίφκα, το οποίο κατελήφθη από τον ρωσικό στρατό τις πρώτες ημέρες της εισβολής.

Το Κίεβο δεν αντέδρασε άμεσα στις ανακοινώσεις αυτές. Η Ουκρανία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις της στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας, στοχεύοντας κυρίως ρωσικά πλοία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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