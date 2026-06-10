Ουκρανία: Πύραυλοι Flamingo έφτασαν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα μέσα στη Ρωσία

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας εργοστάσιο που κατασκευάζει κρίσιμα εξαρτήματα για drones και πυραύλους που χρησιμοποιούνται στις επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με πυραύλους Flamingo FP-5 και είχε στόχο το εργοστάσιο Progress στην πόλη Τσεμποξάρι, πρωτεύουσα της ρωσικής Δημοκρατίας της Τσουβασίας, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής, Όλεγκ Νικολάγεφ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε επίθεση στην πόλη και έκανε λόγο για τρεις τραυματίες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν μια μονάδα που προμηθεύει τον ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones και πυραυλικά συστήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η παραγωγή των κεραιών Kometa, ενός συστήματος που χρησιμοποιείται σε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους και έχει σχεδιαστεί ώστε να δυσκολεύει την παρεμβολή ή την εξουδετέρωσή τους από τα ουκρανικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Οι συγκεκριμένες κεραίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη Ρωσία, καθώς οι νεότερες εκδόσεις τους φέρεται να διαθέτουν τεχνολογίες που καθιστούν λιγότερο αποτελεσματικές τις υπάρχουσες ουκρανικές μεθόδους ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Αν επιβεβαιωθεί ότι το εργοστάσιο υπέστη σημαντικές ζημιές, το πλήγμα θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones εναντίον της Ουκρανίας.

Τι είναι ο πύραυλος Flamingo FP-5

Η επίθεση φέρνει παράλληλα στο προσκήνιο ένα από τα νεότερα ουκρανικά οπλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Flamingo FP-5 είναι πύραυλος cruise ουκρανικής κατασκευής, σχεδιασμένος να πετά σε χαμηλό ύψος και να πλήττει στόχους βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία Fire Point, μπορεί να μεταφέρει πολεμική κεφαλή βάρους περίπου ενός τόνου και να διανύσει αποστάσεις που φτάνουν έως και τα 3.000 χιλιόμετρα.

Το πλήγμα στην Τσεμποξάρι αποτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη επίθεση εναντίον των εγκαταστάσεων της Progress μέσα σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα. Προηγούμενο χτύπημα στις αρχές Μαΐου είχε προκαλέσει ζημιές σε διοικητικό κτίριο του συγκροτήματος.

Μετά από εκείνη την επίθεση, οι ρωσικές αρχές είχαν προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα προστασίας των εγκαταστάσεων, τοποθετώντας ακόμη και ειδικά δίχτυα κατά drones πάνω από τμήματα του εργοστασίου.

Η νέα επίθεση δείχνει ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να πλήττει στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους σε μεγάλη απόσταση από τη γραμμή του μετώπου, επιχειρώντας να περιορίσει την παραγωγή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στις ρωσικές επιθέσεις.

Σε δήλωσή του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την «ακρίβεια» της επιχείρησης, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο προμήθευε τις ρωσικές δυνάμεις με κρίσιμα εξαρτήματα για drones και πυραύλους.

Η αποτελεσματικότητα του πλήγματος και το μέγεθος των ζημιών δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Με πληροφορίες από Politico