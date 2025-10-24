Ουκρανία: Πώς ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέτρεψε το «τρελό» σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ

Η παροχή δανείου ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουκρανία παραμένει αμφίβολη και φαίνεται ότι θα παραμείνει σε εκκρεμότητα για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες, μετά την άρνηση του πρωθυπουργού της όγδοης μεγαλύτερης χώρας της ΕΕ να συμφωνήσει στη χρήση κατασχεθέντων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότησή του.

Το Βέλγιο, ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ και γνωστή για την ικανότητά της να βρίσκει κλασικές ευρωπαϊκές συμβιβαστικές λύσεις, κατάφερε να εξασθενήσει σημαντικά τη διατύπωση που δημοσιεύθηκε σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αναβάλλει την απόφαση σχετικά με το αν το σχέδιο θα προχωρήσει, μέχρι την επόμενη συνάντηση των ηγετών, εντείνοντας τις ανησυχίες για τη δέσμευση της Ένωσης προς την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, Bart De Wever, είναι δεξιός Φλαμανδός εθνικιστής που δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό, καθώς θεωρεί ότι η επιχείρηση ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσονται τα περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ κατανοούν τις ανησυχίες του, αλλά δεν κατάφεραν να τον καθησυχάσουν.

«Είναι λίγο πικρό για μένα που τώρα δείχνουμε με το δάχτυλο ως η απρόθυμη χώρα», δήλωσε ο De Wever στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την ιδέα οι Βέλγοι φορολογούμενοι να επωμιστούν το κόστος ως «απολύτως τρελή».

Η αμφίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παρά τη φετινή επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, μεταφέρει την ευθύνη στην Ευρώπη για την ενίσχυση της υποστήριξης προς το Κίεβο.

Παρά τις αρχικές αντιρρήσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση και ανοικοδόμηση της Ουκρανίας λόγω φόβων παραβίασης του διεθνούς δικαίου, η ιδέα αυτή έγινε πραγματική προοπτική τους τελευταίους μήνες καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ουκρανία: Η σύνοδος κορυφής και οι συμβιβασμοί

Η ΕΕ ήλπιζε την Πέμπτη να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφή εντολή για την κατάρτιση νομικής πρότασης για το δάνειο όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ο De Wever εξασφάλισε ότι αυτό δεν συνέβη.

Μετά από μια ολόκληρη μέρα έντονων διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες διακόπηκαν προσωρινά χωρίς συμφωνία, για να επανέλθουν αργότερα το βράδυ, μετά την επεξεργασία συμβιβαστικής γλώσσας από τους συμβούλους τους. Τελικά, η δήλωση της συνόδου ανέφερε ότι ο De Wever δεν θα εμποδίσει την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω την ιδέα της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, κάτι που απέχει πολύ από τα όνειρα του Κιέβου.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, «είναι ένα αρκετά ισορροπημένο κείμενο που επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες ώστε ο καθένας να βρει κάτι που τον βολεύει».

Ωστόσο, η εκκρεμότητα εγείρει ξανά ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα της υποστήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος πλησιάζει την τέταρτη επέτειό του. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι το σχέδιο «δεν έχει εγκαταλειφθεί», ενώ η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, χαρακτήρισε τους κινδύνους «διαχειρίσιμους».

Με το Βέλγιο να δηλώνει ανοιχτά την ανησυχία της, οι διπλωμάτες της ΕΕ πέρασαν εβδομάδες προσπαθώντας να βρουν νομική γλώσσα που να καθησυχάζει τον De Wever και ταυτόχρονα να δίνει στην Επιτροπή τα εργαλεία για να προχωρήσει. Τελικά, η δήλωση της συνόδου περιορίζεται σε μια πρόσκληση προς την Επιτροπή να παρουσιάσει «το συντομότερο δυνατόν επιλογές χρηματοδοτικής στήριξης», αναβάλλοντας ουσιαστικά την απόφαση για την επόμενη σύνοδο, που προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο, χωρίς να αποκλείεται νωρίτερη συνάντηση.

Η εμμονή του De Wever συνδέεται και με τις ατελείωτες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του Βελγίου, προσπαθώντας να ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά της χώρας, ενώ η κύρια ανησυχία του είναι οι νομικοί κίνδυνοι σε περίπτωση που η Ρωσία διεκδικήσει τα περιουσιακά στοιχεία.

Με πληροφορίες από Politico