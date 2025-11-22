Ουκρανία: Ποιες χώρες ετοιμάζουν αντιπρόταση στο σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ - Οι «κόκκινες γραμμές»

Αντιπρόταση στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία επεξεργάζονται Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία μαζί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αυτό ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters ενώ μία από τις πηγές δήλωσε ότι στην αντιπρόταση πιθανότατα θα συμμετάσχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επίσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών του Κιέβου θα ληφθούν υπόψη σε ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει μια πραγματική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X.

Ουκρανία: Πίεση Τραμπ στον Ζελένσκι να υπογράψει

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας είχαν επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο, μετά την αποκάλυψη αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίες προβλέπουν μεγάλες παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Οι τέσσερις ηγέτες δήλωσαν ότι επιθυμούν να «διατηρήσουν μακροπρόθεσμα τα ζωτικής σημασίας ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα», σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής καγκελαρίας.

Οι Φρίντριχ Μερτς, Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ χαιρέτισαν τις «αμερικανικές προσπάθειες», διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ζελένσκι για «την πλήρη και ακλόνητη υποστήριξή τους στην πορεία προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Στην ανακοίνωση του Ελιζέ για την τηλεφωνική επικοινωνία υπογραμμίζεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν ότι μια λύση για την Ουκρανία «θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως την Ουκρανία, να διαφυλάσσει την κυριαρχία της και να εγγυάται τη μελλοντική της ασφάλεια». Όλες οι αποφάσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πρέπει να συμφωνηθούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αντίστοιχα, συνεχίζει η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων που θα απαιτούσε από το Κίεβο να εγκαταλείψει περαιτέρω έδαφος, να μειώσει το μέγεθος του στρατεύματός του και να εγκαταλείψει για πάντα την ελπίδα να ενταχθεί στη δυτική συμμαχία του NATO.

Πηγές στο Reuters τόνισαν ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση από την Ουάσινγκτον να συμφωνήσει στο σχέδιο, με την πίεση να ασκείται και με απειλές για διακοπή της παροχής πληροφοριών και όπλων.

Μία από τις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν η Ουκρανία να υπογράψει ένα πλαίσιο της συμφωνίας μέχρι την επόμενη Πέμπτη.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε πως κάθε «ειρηνευτική λύση» για την Ουκρανία πρέπει να σέβεται την «εδαφική ακεραιότητά της», παραμονές της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Γιοχάνεσμπουργκ σχετικά με το σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι ΗΠΑ, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε πως αυτό το σχέδιο «δεν παρουσιάστηκε ποτέ επισήμως από τις ΗΠΑ ή κάποια άλλη οντότητα».

Όμως, ένα ειρηνευτικό σχέδιο θα πρέπει να σέβεται τη Χάρτα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε.

«Μια ειρηνευτική λύση για την Ουκρανία σε συμφωνία με αυτές τις αρχές θα έπρεπε να σεβαστεί επίσης τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης (του ΟΗΕ), που αναφέρουν με σαφήνεια πως η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και γενικά σε ολόκληρο τον κόσμο η εδαφική ακεραιότητα των Κρατών, πρέπει να γίνεται σεβαστή», επισήμανε.

Ουκρανία: «Παρόμοιες εγγυήσεις ασφαλείας με αυτές στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ» έχει το σχέδιο Τραμπ

Πάντως, το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία καθορίζει όρους για εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και παρέχει εγγυήσεις ασφαλείας που βασίζονται στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα δημοσιογράφος του Axios.

Η προτεινόμενη από την Ουάσινγκτον συμφωνία, η οποία θα ισχύει για 10 χρόνια από την υπογραφή της, αναφέρει ότι «μια σημαντική, σκόπιμη και διαρκής ένοπλη επίθεση» από τη Ρωσία πέρα από τη γραμμή ανακωχής θα θεωρείται επίθεση που απειλεί την διατλαντική ειρήνη.

Τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα δεσμευτούν να ενεργήσουν σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης, υπογραμμίζει το κείμενο του σχεδίου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε παράλληλα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο, σύμφωνα με πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ότι η Ουκρανία θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων για να εργαστεί προς την κατεύθυνση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου της χώρας του με τη Ρωσία.

«Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη σε επίπεδο συμβούλων εθνικής ασφάλειας για να κάνουμε την πορεία προς την ειρήνη πραγματικά εφικτή», τόνισε ο Ζελένσκι με ανάρτηση στο X μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκησε σχεδόν μια ώρα.

«Η Ουκρανία σεβόταν πάντα και συνεχίζει να σέβεται την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει την αιματοχυσία και βλέπουμε κάθε ρεαλιστική πρόταση θετικά».

«Η Ουκρανία ίσως να χρειαστεί να πάρει μια πολύ δύσκολη απόφαση: την απώλεια αξιοπρέπειας ή τον κίνδυνο να χάσει έναν βασικό εταίρο», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμά του προς το έθνος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να συνεργαστεί γρήγορα και εποικοδομητικά με τις ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά δήλωσε ότι δεν θα προδώσει το εθνικό συμφέρον της χώρας του.

Προέτρεψε τους Ουκρανούς να παραμείνουν ενωμένοι σε αυτό που χαρακτήρισε ως μία από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας, προσθέτοντας ότι αναμένει περισσότερη πολιτική πίεση την επόμενη εβδομάδα.