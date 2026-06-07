Ουκρανία: Πλήγμα από drone σε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο Τσερνόμπιλ

Ρωσικό drone στοχοποίησε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Κατά τους ίδιους, τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά.

Ο στρατός και η υπηρεσία ατομικής ενέργειας της χώρας προχώρησαν σε ξεχωριστές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι ένα κτίριο στο οποίο βρίσκονται δεξαμενές έχει εν μέρει καταστραφεί. Ωστόσο, όπως εξήγησαν, τη στιγμή της επίθεσης δεν υπήρχε αποθηκευμένο χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο στο σημείο.

Μέχρι και αυτή την ώρα, η Ρωσία δεν έχει τοποθετηθεί για την επίθεση εναντίον της συγκεκριμένης εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται 15 χιλιόμετρα μακριά από το πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ.

Ουκρανία: Η ενημέρωση από το ΥΠΕΞ και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα τόνισε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν σε κίνδυνο τις ουκρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ο πυρηνικός εκβιασμός της Ρωσίας και οι απειλές της για την πυρηνική ασφάλεια είναι συστημικοί, σκόπιμοι και απαράδεκτοι».

Για το συμβάν τοποθετήθηκε και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA), ο οποίος ανέφερε ότι το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο κτίριο αποθήκευσης της εγκατάστασης, ενώ από το ωστικό κύμα επηρεάστηκαν και άλλα γειτονικά κτίρια.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων ορίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ