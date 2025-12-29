Ουκρανία: «Πιο κοντά από ποτέ» η συμφωνία για ειρήνη, λέει ο Τραμπ

Μετά τη δίωρη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι «πιο κοντά από ποτέ».

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι τα «δύσκολα» ζητήματα σχετικά με το μέλλον της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Mar-a-Lago, ο Ζελένσκι είπε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία στο «90%» του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων, ενώ ο Τραμπ ανέφερε ότι η εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία είναι «σχεδόν κατά 95%» ολοκληρωμένη. «Πραγματικά πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά από ποτέ και με τις δύο πλευρές», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θέλει επίσης «να το δει να συμβαίνει».

Ουκρανία: Το θετικό κλίμα και το σχόλιο για το καθεστώς στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι υπάρχουν «ένα ή δύο δύσκολα» εκκρεμή ζητήματα, που αφορούν το εδαφικό και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λήξει ο πόλεμος, εκφράζοντας παράλληλα κατανόηση για τη στάση της Ρωσίας στο ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός. «Πρέπει να υπάρξει κατανόηση και για την άλλη πλευρά», είπε.

Παράλληλα, προσφέρθηκε να ταξιδέψει στο Κίεβο για να απευθυνθεί στο ουκρανικό κοινοβούλιο ενόψει μιας πιθανής ψηφοφορίας για το ειρηνευτικό σχέδιο, σημειώνοντας πάντως ότι θεωρεί πως αυτό πιθανότατα δεν θα χρειαστεί. «Είστε πάντα ευπρόσδεκτος», παρενέβη ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε επανειλημμένα τον Τραμπ και την ομάδα του, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρεντ Κούσνερ.

«Παρά τη θετική εικόνα προς τα έξω, υπήρξαν λίγες ενδείξεις ότι μια ουσιαστική συμφωνία είναι άμεσα προ των πυλών», σχολιάζει ο Guardian. Όταν ρωτήθηκε για το καθεστώς του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια -που βρίσκεται υπό κατοχή από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022- ο Τραμπ έδωσε μια «συγκεχυμένη απάντηση» και είπε ότι ο Πούτιν δεν τον βομβαρδίζει πλέον.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ώρες μετά τη μακρά τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ και Πούτιν.

«Και οι δύο ηγέτες θέλουν να τελειώσει», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Ο Τραμπ επαίνεσε τον Ζελένσκι, λέγοντας: «Αυτός ο κύριος έχει δουλέψει πολύ σκληρά, είναι πολύ γενναίος, και ο λαός του είναι πολύ γενναίος».

«Πιστεύω ότι υπάρχουν οι βάσεις για μια συμφωνία. Έχουμε δύο πρόθυμες χώρες. Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια των συζητήσεων», κατέληξε ο Τραμπ για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από The Guardian, BBC