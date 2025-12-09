Ουκρανία: Παρουσιάζει νέο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Οι «κόκκινες γραμμές»

Ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο αναμένεται να καταθέσει σήμερα στις ΗΠΑ η ουκρανική κυβέρνηση, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία ως προϋπόθεση για συμφωνία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, έπειτα από μια έντονη ημέρα διπλωματικών επαφών στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι δεν έχει «κανένα δικαίωμα» να παραδώσει ουκρανικό έδαφος, ούτε βάσει του ουκρανικού Συντάγματος ούτε βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η τοποθέτησή του υπογραμμίζει το συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Κίεβο, την ώρα που ο Τραμπ πιέζει ανοιχτά για την εφαρμογή ενός αμερικανικού σχεδίου, το οποίο θεωρείται στην Ευρώπη υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Ουκρανία: Οι διαφωνίες για το Ντονμπάς

Κεντρικό σημείο σύγκρουσης παραμένει το μέλλον του Ντονμπάς, με την ουκρανική πλευρά να επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει εδάφη που, σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθεί να ελέγχει. Αντίθετα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει σήμα ότι μια συμφωνία θα απαιτήσει παραχώρηση περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, ακόμη κι αν δεν βρίσκονται υπό πλήρη ρωσική κατοχή, πρόταση που ο Ζελένσκι απορρίπτει ήδη εβδομάδες.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ εξέφρασε δημόσια την ενόχλησή του, λέγοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν είναι έτοιμος» για ειρήνη και ισχυριζόμενος ότι ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει το αμερικανικό σχέδιο. Όπως αποκάλυψε ο Ζελένσκι, η Ουκρανία εργάζεται πάνω σε μια εναλλακτική πρόταση, που μπορεί να παρουσιαστεί άμεσα.

Το αρχικό αμερικανικό σχέδιο ήταν 28 σημείων, αλλά μειώθηκε σε 20 μετά από διαβουλεύσεις Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων. Ωστόσο, κρίσιμα θέματα παραμένουν η τύχη των κατεχόμενων εδαφών, οι μηχανισμοί ασφάλειας που θα αποτρέψουν νέα ρωσική εισβολή, ο έλεγχος και η κατανομή της ενέργειας του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τη διαρροή του αρχικού σχεδίου, οι ΗΠΑ πρότειναν η Ρωσία να λάβει πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ζαπορίζια να «μοιραστεί» ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ουκρανία: «Ούτε νόμιμο, ούτε ηθικό»

Ο Ζελένσκι ήταν κατηγορηματικός για τα προηγούμενα σχέδια των Αμερικανών: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα. Δεν έχουμε καμία νομική ή ηθική δυνατότητα να το κάνουμε».

Την ίδια ώρα, Ευρωπαίοι ηγέτες -με τους οποίους συναντήθηκε χθες στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες- εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία, απορρίπτοντας την ιδέα ότι η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μέσω υποχωρήσεων που θα επιβραβεύσουν τη ρωσική επιθετικότητα.

Παράλληλα, η Ουκρανία ερευνά αναφορές για μυστηριώδη drones που εμφανίστηκαν κοντά στο αεροσκάφος του Ζελένσκι, ενώ στις Βρυξέλλες ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, σε μια ακόμη κίνηση ενίσχυσης των διεθνών του στηριγμάτων.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι η στάση του Λευκού Οίκου απέναντι στο αναθεωρημένο ουκρανικό σχέδιο — και αν οι πιέσεις Τραμπ θα κλιμακωθούν ή θα προσαρμοστούν στις ευρωπαϊκές αντιρρήσεις.

Με πληροφορίες από The Independent