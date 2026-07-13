Ουκρανία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός εν μέσω μεγάλου κυβερνητικού ανασχηματισμού

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, παραιτήθηκε την Κυριακή (12/7), καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκίνησε έναν μεγάλο κυβερνητικό ανασχηματισμό.

«Η Ουκρανία αλλάζει την πολιτική της στρατηγική», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για κάθε προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής κατεύθυνσης θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, ικανό να εφαρμόσει όσα συμφωνούμε σε επίπεδο ηγετών», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι δεν ανακοίνωσε τον διάδοχο της Σβιριντένκο ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους των αλλαγών. «Οι αλλαγές σε πρόσωπα θα ξεκινήσουν στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της επικαιροποιημένης πολιτικής στρατηγικής», εξήγησε ο ίδιος.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

Η Σβιριντένκο, η οποία είχε διοριστεί πρωθυπουργός τον Ιούλιο του 2025, αναγνώρισε τις αλλαγές σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X. «Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και τους πόρους, ώστε να κάνουμε την Ουκρανία ισχυρότερη», ανέφερε.

«Είμαι ευγνώμων στη Γιούλια για τη σαφή, σταθερή και αποτελεσματική εργασία της ως πρωθυπουργός, καθώς και για τα χρόνια παραγωγικής υπηρεσίας της στην ομάδα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στην ανάρτησή του, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα θέση της Σβιριντένκο.

Ο Ζελένσκι θα χρειαστεί την έγκριση του ουκρανικού κοινοβουλίου για την παραίτηση της πρωθυπουργού. Αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια στην παραίτηση ολόκληρης της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν αλλαγές και στις ηγεσίες των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

«Παραμένω έτοιμη να υπηρετήσω το ουκρανικό κράτος»

Στην ανάρτησή της στο X, η Σβιριντένκο ανέφερε ότι συζήτησε με τον Ζελένσκι τα «επόμενα βήματα», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Παραμένω έτοιμη να υπηρετήσω το ουκρανικό κράτος και να εκτελέσω κάθε αποστολή που αποσκοπεί στην ενίσχυση της θέσης της Ουκρανίας, στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και στην προσέγγιση μιας δίκαιης ειρήνης», δήλωσε.

I discussed with the President the challenges facing our country, the changes needed to strengthen the Government’s work, and our relations with international partners.



At this moment, it is critically important to unite all our strength and resources to make Ukraine stronger.… pic.twitter.com/lRIgk5yqh0 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) July 12, 2026

Η Σβιριντένκο, πρώην υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, διορίστηκε πρωθυπουργός το περασμένο καλοκαίρι, σε ηλικία 39 ετών, αφού διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τα ορυκτά μεταξύ της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε προτείνει στη Σβιριντένκο να ηγηθεί «ενός νέου, σημαντικού τομέα» στις σχέσεις της Ουκρανίας με έναν βασικό διεθνή εταίρο.

«Κάθε τομέας προτεραιότητας της εξωτερικής πολιτικής θα ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με σημαντική εμπειρία, το οποίο θα είναι ικανό να εφαρμόσει όσα συμφωνούμε σε επίπεδο ηγετών και όσα περιμένει ο ουκρανικός λαός», δήλωσε ο πρόεδρος.

Με πληροφορίες από Politico