Ουκρανία: Οργή για την αποπομπή του Μιχαΐλο Φέντοροφ - Διαδηλώσεις για τον πιο δημοφιλή υπουργό

Αποπέμφθηκε αιφνιδιαστικά ο, ιδιαίτερα, δημοφιλής υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φέντοροφ, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κίεβο.

Ο Μιχαΐλο Φέντοροφ απομακρύνθηκε από τη θέση του στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ρωσική επίθεση στην Κριμαία.

Η απόφαση προκάλεσε κύμα διαμαρτυριών σε πολλές ουκρανικές πόλεις. Χιλιάδες πολίτες, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν έξω από το προεδρικό μέγαρο στο Κίεβο φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του Φέντοροφ, όπως «Φέρτε 'τον πίσω» και «Κάτω τα χέρια σας από τον Φέντοροφ», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απομάκρυνσή του.

President Volodymyr Zelensky has dismissed Mykhailo Fedorov as Ukraine's defense minister as part of his administration's latest government overhaul.



The dismissal followed a meeting with military leadership on July 15, a Ukrainian official familiar with the matter told the… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 16, 2026

Ουκρανός: Νέες παραιτήσεις μετά την αποπομπή του Φέντοροφ

Παράλληλα, ο Παβλό Γελιζάροφ, ένας από τους πιο γνωστούς ανώτερους αξιωματικούς της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ανακοίνωσε μέσω Facebook την παραίτησή του, καταγγέλλοντας την απομάκρυνση ενός «ανθρώπου μεταρρυθμίσεων», εννοώντας τον Φέντοροφ. Όπως υποστήριξε, η αποπομπή του πρώην υπουργού Άμυνας ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερες ανθρώπινες απώλειες και καταστροφές στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, πίσω από την απομάκρυνση του υπουργού φαίνεται να βρίσκονται οι διαφωνίες του με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι, αν και απέφευγαν να τις εκφράζουν δημόσια.

Ο ίδιος ο Φέντοροφ, σε μήνυμά του στο Telegram, δήλωσε ότι αποτέλεσε «μεγάλη τιμή» για εκείνον να υπηρετήσει τον ουκρανικό λαό και διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τη νίκη της χώρας «μέσα από την ταχύτητα, την καινοτομία και την οργανωτική δύναμη».

🚨 Two prominent figures in Ukraine’s defense establishment announced their departures this morning



Military expert Serhii “Flash” Beskrestnov has ended his work as an adviser to Defense Minister Mykhailo Fedorov. For international readers: Flash is one of Ukraine’s best-known… pic.twitter.com/AU1xmvOt1A — NEXTA (@nexta_tv) July 16, 2026

Ποιος είναι ο Μιχαΐλο Φέντοροφ

Ως προς την προσωπικότητά του, ο Μιχαΐλο Φέντοροφ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νέας γενιάς της ουκρανικής πολιτικής. Υπήρξε επικεφαλής της ψηφιακής εκστρατείας του Ζελένσκι στις προεδρικές εκλογές του 2019 και στη συνέχεια ανέλαβε το υπουργείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όπου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους και στη δημιουργία του συστήματος προμήθειας και διανομής drones κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Τον Ιανουάριο του 2026 ανέλαβε το υπουργείο Άμυνας, με την τοποθέτησή του να χαιρετίζεται τόσο από τον στρατό όσο και από την κοινή γνώμη.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Άμυνας συνέχισε τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Μεταξύ άλλων, φέρεται να εξασφάλισε, έπειτα από επικοινωνία με τον Έλον Μασκ, την απενεργοποίηση τερματικών Starlink που χρησιμοποιούσαν παράνομα οι ρωσικές δυνάμεις στο μέτωπο.

Η αποπομπή του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολιτικοί, βουλευτές και πολίτες χαρακτηρίζουν την απόφαση «ντροπή» και ζητούν από τον Ζελένσκι να την ανακαλέσει.

Ο ίδιος ο Φέντοροφ αναμένεται να παρουσιάσει δημόσια τον απολογισμό του έργου του, ο οποίος περιλαμβάνει 21 βασικά επιτεύγματα από τους πρώτους μήνες της θητείας του στο υπουργείο Άμυνας, αλλά και τις αστοχίες που, όπως παραδέχεται, σημειώθηκαν.

Με πληροφορίες από Le Monde