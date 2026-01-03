Ουκρανία: Ο Ζελένσκι σχεδιάζει την απομάκρυνση του αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξετάζει την απομάκρυνση του Βασίλ Μαλιούκ από την ηγεσία της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), στο πλαίσιο ευρύτερου κυβερνητικού ανασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κίεβο.

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να «αποδυναμώσει σοβαρά την ικανότητα της χώρας να προστατεύεται» εν μέσω πολέμου. Ο ανασχηματισμός έχει ήδη οδηγήσει σε μετακινήσεις δύο ακόμη κορυφαίων στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών. Ο Κίριλο Μπουντάνοφ συμφώνησε να αναλάβει ρόλο στο προεδρικό γραφείο, ενώ ο Όλεχ Ιβάστσενκο τοποθετείται επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (HUR). Ο Μαλιούκ, σύμφωνα με πληροφορίες, δίνει μάχη για να παραμείνει στη θέση του.

Ουκρανία: Πού διαφώνησε με τον Μαλιούκ ο Ζελένσκι

«Υπάρχουν προσπάθειες να απομακρυνθεί ο Μαλιούκ, αλλά δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση. Οι συζητήσεις συνεχίζονται», δήλωσε ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Αν αποχωρήσει από τη SBU, αυτό θα αποδυναμώσει σοβαρά την άμυνα της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Ο 42χρονος Μαλιούκ ηγείται της SBU από το 2023 και θεωρείται μία από τις πιο αινιγματικές αλλά και αποτελεσματικές φυσιογνωμίες του ουκρανικού μηχανισμού ασφαλείας. Υπό την ηγεσία του, η SBU φέρεται να έχει πραγματοποιήσει ορισμένες από τις πιο τολμηρές ειδικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχείρησης «Spiderweb» το 2025, κατά την οποία ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων.

«Ήταν αυτός που μετέτρεψε τη SBU σε μια πραγματικά αποτελεσματική ειδική υπηρεσία, δίνοντας στην Ουκρανία ισχυρά “χαρτιά” στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι «το Κρεμλίνο θα άνοιγε σαμπάνιες» σε περίπτωση απομάκρυνσής του. Ούτε ο Μαλιούκ ούτε ο Ζελένσκι σχολίασαν επίσημα τις πληροφορίες, ενώ τόσο η SBU όσο και το προεδρικό γραφείο απέφυγαν να τοποθετηθούν.

Ουκρανία: Τα εναλλακτικά σενάρια

Σύμφωνα με τον Ουκρανό βουλευτή της αντιπολίτευσης Γιαροσλάβ Ζελεζνιάκ, ο Ζελένσκι δεν σκοπεύει απαραίτητα να «αποπέμψει» τον Μαλιούκ, αλλά να του προτείνει νέο ρόλο - είτε στην Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών είτε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, το οποίο σήμερα προεδρεύει ο Ρουστέμ Ουμέροφ. Οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιώθηκαν και από άλλες κυβερνητικές πηγές.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι φέρεται να πρότεινε στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού Μιχαΐλο Φεντόροφ να αναλάβει το υπουργείο Άμυνας. Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί έγκριση από το ουκρανικό κοινοβούλιο και η αποχώρηση του νυν υπουργού Ντένις Σμιχάλ, στον οποίο προτείνεται ο τομέας της Ενέργειας.

Σε μια περίοδο που ο πόλεμος με τη Ρωσία παραμένει ανοιχτός και η ασφάλεια της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αποτελεσματικότητα των μυστικών υπηρεσιών, οι εσωτερικές ανακατατάξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό. «Καμία άλλη δομή ασφαλείας δεν έχει αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα της SBU», τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος. «Γιατί να αλλάξει κάτι που λειτουργεί;»

Το αν ο Ζελένσκι θα προχωρήσει τελικά στην απομάκρυνση του Μαλιούκ ή θα επιλέξει έναν συμβιβασμό, παραμένει ανοικτό -με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για το μέλλον της ουκρανικής ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Politico