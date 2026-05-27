Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή προς τον Τραμπ - Τι ζητά

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέστειλε επιστολή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στο Κογκρέσο, στην οποία αναφέρεται στην κρίσιμη έλλειψη πυραύλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο σύμβουλος επικοινωνίας του.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία απειλεί με νέες επιθέσεις εναντίον της χώρας.

Στην επιστολή του, που υπογράφηκε σήμερα, ο Ζελένσκι ζήτησε να «βοηθηθεί» η Ουκρανία ώστε να «αποκτήσει αυτό το ζωτικό μέσο προστασίας από τη ρωσική τρομοκρατία – τους πυραύλους Patriot PAC-3 και επιπλέον συστήματα – προκειμένου να σταματήσουν οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι άλλες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις» κατά της Ουκρανίας.

Τα μόνα μέσα που διαθέτει η Ουκρανία για να καταρρίψει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους είναι οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Η Ουκρανία θα ενισχύσει την άμυνά της

Η Ρωσία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» και στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, ως απάντηση στις επιθέσεις που, σύμφωνα με τη Μόσχα, πραγματοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις εναντίον αμάχων.

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη ξεκινήσει επιθέσεις εναντίον επιχειρήσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τον προγραμματισμό drones.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ουκρανία υποστηρίζονται από ειδικούς του ΝΑΤΟ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην παροχή εξαρτημάτων, πληροφοριών και καθοδήγησης στόχων.