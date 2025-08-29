Ουκρανία: Ο Ζελένσκι απορρίπτει προτάσεις για «ζώνη ασφαλείας» ως λύση για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε προτάσεις για δημιουργία «ζώνης ασφαλείας» μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν αντανακλά τις πραγματικότητες του σύγχρονου πολέμου.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική κατάσταση του σημερινού πολέμου προτείνουν ζώνη ασφαλείας», δήλωσε την Παρασκευή.

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από δημοσίευμα που υποστήριζε ότι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέταζαν το ενδεχόμενο μιας ζώνης 40 χιλιομέτρων ως μέρος κατάπαυσης πυρός ή μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε μια σύγκρουση που καθορίζεται από την τεχνολογία των drones, και ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι υπάρχει ήδη μια μορφή ζώνης ασφαλείας λόγω της απειλής αεροπορικών επιθέσεων κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Οι ζώνες ασφαλείας μπορούν να δημιουργήσουν αποστρατιωτικοποιημένες περιοχές μεταξύ χωρών σε σύγκρουση, όπως συμβαίνει μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, ή φυσικά σύνορα όπως το «Σιδηρούν Παραπέτασμα» που χώριζε τη Σοβιετική Ένωση από τη Δύση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, Ευρωπαίοι διπλωμάτες ανέφεραν ότι η πρόταση στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων αφορούσε μια λωρίδα γης στην Ουκρανία που θα αποκλειόταν μεταξύ των δύο δυνάμεων.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι είπε ότι ήδη υπάρχει μια περιοχή εκατέρωθεν της γραμμής του μετώπου όπου τα βαριά όπλα δεν μπορούν να λειτουργήσουν εξαιτίας του κινδύνου επιθέσεων με drones.

«Σήμερα, τα βαριά μας όπλα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, επειδή τα πάντα πλήττονται από drones», είπε.

«Αυτή η ζώνη ασφαλείας – εγώ την αποκαλώ “νεκρή ζώνη”, άλλοι τη λένε “γκρίζα ζώνη” – υπάρχει ήδη», εξήγησε ο ίδιος.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε έδαφος εντός αυτής της ζώνης, κάτι που ο Ζελένσκι απέρριψε: «Αν η Ρωσία θέλει να έχει μεγαλύτερη απόσταση από εμάς, μπορεί να υποχωρήσει βαθιά στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας».

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν είναι έτοιμη για διπλωματία, αλλά αναζητά τρόπους να αναβάλει το τέλος του πολέμου.

Η διπλωματική εκστρατεία υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πλέον πάνω από 40 μήνες, φαίνεται να χάνει δυναμική.

Μια κρίσιμη συνάντηση την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών είχε γεννήσει ελπίδες για πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ του Ουκρανού προέδρου και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές φαίνονται πλέον απομακρυσμένες, με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να δηλώνει ότι «προφανώς δεν» θα υπάρξει συνάντηση, καθώς φαίνεται πως ο Πούτιν δεν είναι «διατεθειμένος» να συμμετάσχει.

Μετά από συνομιλίες στην Τουλόν της Γαλλίας, ο Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσαν ότι θα εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, καθώς ο Πούτιν δείχνει ελάχιστο ενδιαφέρον για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μακρόν είπε ότι αν ο Πούτιν δεν δεχθεί μέχρι τη Δευτέρα να συμμετάσχει σε συνομιλίες, «θα αποδειχθεί για άλλη μια φορά ότι ο πρόεδρος Πούτιν εξαπάτησε τον πρόεδρο Τραμπ».

Ο Μερτς εκτίμησε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει «πολλούς ακόμη μήνες».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καταδίκασε «τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών, που αποτελούν εσκεμμένη κλιμάκωση και υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρήνη».

Την Παρασκευή, ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, συζήτησε τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο JD Βανς.

Ο Γερμάκ δήλωσε μετά τη συνάντησή τους στη Νέα Υόρκη ότι, αν και η Ουκρανία καλωσορίζει όλες τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες που προωθούν οι ΗΠΑ, «δυστυχώς, καθεμία από αυτές παγιδεύεται από τη Ρωσία».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εργάζονται για να προσφέρουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφαλείας εφόσον επιτευχθεί μια συμφωνία με τη Ρωσία.

Η Κάλας δήλωσε ότι οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ συμφώνησαν την Παρασκευή ότι οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι «στέρεες και αξιόπιστες», ενώ ο Ζελένσκι είπε ότι αναμένει να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα οι συνομιλίες για δεσμεύσεις «τύπου ΝΑΤΟ» που θα προσφέρουν προστασία στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τις τελευταίες δυτικές προτάσεις «μονόπλευρες» και στοχευμένες στο να περιορίσουν τη Ρωσία.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στην επίτευξη μιας κοινής κατανόησης που να λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας», είπε.

Με πληροφορίες από BBC