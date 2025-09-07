Ουκρανία: Ο Τραμπ δηλώνει «έτοιμος» να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, την επομένη της μεγαλύτερης αεροπορικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.

Η άνευ προηγουμένου ρωσική επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και για πρώτη φορά, η έδρα της κυβέρνησης υπέστη ζημιές από εχθρικό πλήγμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο από έναν δημοσιογράφο, εάν είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επόμενη φάση των κυρώσεων, απάντησε: «Ναι, είμαι».

Ο Τραμπ έχει απειλήσει κατ’ επανάληψη τη Μόσχα με επιπρόσθετες κυρώσεις, τις οποίες όμως ανέβαλε για να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Εμφανίζεται ωστόσο δυσαρεστημένος από την αδυναμία του να βάλει τέλος στον πόλεμο, αφού αρχικά προέβλεπε ότι θα τον σταματούσε πολύ γρήγορα, αφού αναλάμβανε τα καθήκοντά του, τον περασμένο Ιανουάριο.

Το χρονικό της επίθεσης: Για πρώτη φορά πλήγμα στην έδρα της κυβέρνησης

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η έδρα της κυβέρνησης υπέστη ζημιές από εχθρικό πλήγμα.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το βασικό κυβερνητικό κτίριο της Ουκρανίας στο Κίεβο, που στεγάζει το υπουργικό συμβούλιο, επλήγη κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης, προκαλώντας φωτιά και εκτεταμένες ζημιές στους δύο τελευταίους ορόφους.

Η πρωθυπουργός Σβιριντένκο επιβεβαίωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε «λόγω εχθρικής επίθεσης». Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το κτίριο να χτυπήθηκε από drone που είχε αναχαιτιστεί, σημειώνοντας ότι τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Νεκροί και τραυματίες

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά χτυπήματα, ανάμεσά τους ένα βρέφος και μία νεαρή γυναίκα σε εννεαώροφη πολυκατοικία στο δυτικό Κίεβο. Δεκάδες κατοικίες και νηπιαγωγεία επλήγησαν στη Ζαπορίζια, ενώ θύματα καταγράφηκαν και σε Σούμι, Τσερνίχιβ και χωριά γύρω από την Κριβί Ριχ, την ιδιαίτερη πατρίδα του προέδρου Ζελένσκι.