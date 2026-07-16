Ουκρανία: O Ιούνιος 2026 ήταν «ο πιο φονικός μήνας για τους αμάχους» από τον Απρίλιο 2022

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 90 στην Ουκρανία τις τελευταίες ώρες.

Η Ρωσία εξαπέλυσε για μια ακόμη ημέρα επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά της νότιας περιφέρειας της Οδησσού στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Πυραυλικό πλήγμα στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της νύχτας της 15ης Ιουλίου έπληξε πολυώροφη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι ακόμη, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ. Διασώστες απεγκλώβισαν τρία άτομα από το κτίριο, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Σύμφωνα με τον Κίπερ, η επίθεση προκάλεσε επίσης ζημιές σε μη οικιστικό κτίριο, αγωγό φυσικού αερίου, βιομηχανική εγκατάσταση και αποθήκη στην Οδησσό, ενώ σε άλλη περιοχή της περιφέρειας της Οδησσού, ρωσική επίθεση με drone προκάλεσε ζημιές σε κτίριο πρατηρίου καυσίμων.

«Ο εχθρός στοχοποιεί σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό, καθώς και τις πολιτικές, βιομηχανικές και λιμενικές υποδομές της περιφέρειας», δήλωσε ο Κίπερ.

Όπως πρόσθεσε, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έθεσαν υπό έλεγχο πολλαπλές πυρκαγιές, ενώ οι αρχές καταγράφουν την επίθεση ως ακόμη ένα ρωσικό έγκλημα πολέμου εις βάρος αμάχων.

⚡️ Russian attacks kill 12, injure 90 across Ukraine as Odesa Oblast hit with missiles for fifth straight day.



A missile strike on Odesa overnight on July 15 hit a multi-story apartment building, killing three residents and injuring at least six others, regional Governor Oleh… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 15, 2026

Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε εμπορικό πλοίο μεταφοράς φορτίου στην περιφέρεια της Οδησσού

Στις 14 Ιουλίου, η Ρωσία έπληξε εμπορικό πλοίο μεταφοράς φορτίου στην περιφέρεια της Οδησσού, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

Πέρα από την επίθεση στην Οδησσό, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά δύο πυραύλους κρουζ Kh-59/69 και 122 drones εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 101 drones.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε ξεχωριστή επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στην πόλη Σούμι, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι 16 ετών, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ.

Ουκρανία: Νεκροί και τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 10, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 22 οικισμούς στην περιφέρεια, μεταξύ αυτών και την πόλη του Χαρκόβου, την περιφερειακή πρωτεύουσα.

Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 23, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν. Στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην πόλη Ζαπορίζια και τη γύρω ομώνυμη περιφέρεια, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ. Στη βόρεια περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ένας 37χρονος άνδρας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην κοινότητα Οζεριάνι, ύστερα από πλήγμα ρωσικού drone τύπου Geran, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Ο Τσάους ανέφερε επίσης ότι ρωσικό drone τύπου FPV τραυμάτισε έναν 18χρονο στο χωριό Πριμπίν. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ τραυμάτισε εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Λισάκ, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά στις 14 και 15 Ιουλίου.

Ουκρανία: O Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους από τον Απρίλιο του 2022

Η Αποστολή Παρακολούθησης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην Ουκρανία (HRMMU) ανέφερε σε έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε στις 14 Ιουλίου, ότι ο Ιούνιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Απρίλιο του 2022, με τουλάχιστον 293 νεκρούς και 1.990 τραυματίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς και τα drones παρέμειναν η κύρια αιτία απωλειών μεταξύ των αμάχων τον Ιούνιο, ευθυνόμενοι για το 45% του συνόλου των θυμάτων, με 126 νεκρούς και 907 τραυματίες. Η πλειονότητα αυτών των επιθέσεων έπληξε αστικά κέντρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου, μεταξύ των οποίων το Κίεβο και το Ντνίπρο.

Με πληροφορίες από The Kyiv Independent