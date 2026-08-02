Ουκρανία: Νέο πλήγμα σε ρωσικό διυλιστήριο στο Σαράτοφ και στη στρατιωτική βάση Ένγκελς

Νέο νυχτερινό χτύπημα πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στο διυλιστήριο της Rosneft στο Σαράτοφ της Ρωσίας, στο πλαίσιο των επιθέσεων, που γίνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση, κατά των υποδομών παραγωγής καυσίμων της χώρας.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας μέσω Telegram. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ένγκελς στην περιοχή του Σαράτοφ, περίπου 730 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας και πάνω από 1.000 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, η αεροπορική βάση Ένγκελς αποτελεί κομβικό κέντρο επιχειρήσεων για τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών βομβαρδιστικών μεγάλου βεληνεκούς Tu-95, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξαπόλυση πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι από την επίθεση σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές στο Σαράτοφ και το Ένγκελς, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Φόβοι για νέες ελλείψεις στα καύσιμα

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια, ακόμη και σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από τα σύνορα των δύο χωρών, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, μετά από μια σύντομη ύφεση τις προηγούμενες εβδομάδες.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί να προκαλέσει εκ νέου προβλήματα στον εφοδιασμό καυσίμων στη Ρωσία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που πολλές περιοχές της χώρας μόλις άρχιζαν να αυξάνουν τα όρια πώλησης βενζίνης και ντίζελ στα πρατήρια ή ακόμη και να τα καταργούν, μετά από μια περίοδο ελλείψεων.

Το διυλιστήριο του Σαράτοφ, το οποίο έχει σχεδιασμένη δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 140.000 βαρελιών αργού πετρελαίου την ημέρα, είχε δεχθεί επίθεση και στις 8 Ιουλίου, καταφέρνοντας στη συνέχεια να αποκαταστήσει τη λειτουργία του.

Με πληροφορίες από Bloomberg



