Ουκρανία: Νέο πλαίσιο 19 σημείων – Σαφές «όχι» του Κιέβου στις ρωσικές αξιώσεις

Η Ουκρανία προχωρήσε σε εκτεταμένες αλλαγές στο αμερικανικό «ειρηνευτικό σχέδιο», αφαιρώντας ορισμένες από τις πιο σκληρές απαιτήσεις της Μόσχας, σύμφωνα με πηγές που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες επικαλείται ο Guardian.

Η αναθεώρηση συζητήθηκε σε νέο γύρο επαφών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Ελβετία, την ώρα που Ευρωπαίοι ηγέτες προειδοποιούν ότι μια συμφωνία δεν πρόκειται να κλείσει άμεσα.

Στο μεταξύ, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο μέσα στην εβδομάδα, ενώ η Ουκρανία πιέζει για ουσιαστική συμμετοχή της Ευρώπης στις συνομιλίες.

Το αρχικό κείμενο, αποτελούμενο από 28 σημεία, είχε συνταχθεί τον προηγούμενο μήνα από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Στιβ Γουίτκοφ, εκπρόσωπο του Τραμπ. Το σχέδιο ζητούσε από την Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από πόλεις του Ντονμπάς που ελέγχει σήμερα, να περιορίσει σημαντικά το μέγεθος του στρατού της και να παραιτηθεί από την προοπτική ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Στις συζητήσεις της Κυριακής στην Ελβετία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, το κείμενο αναθεωρήθηκε ουσιαστικά και πλέον περιλαμβάνει 19 σημεία.

Ουκρανία και Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιμένουν πως η παρούσα γραμμή του μετώπου πρέπει να αποτελεί αφετηρία για κάθε συζήτηση περί συνόρων, ενώ απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναγνώριση εδαφών που κατέλαβε η Ρωσία με τη βία. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίζουν ότι το Κίεβο πρέπει να έχει τον τελικό λόγο για την ευρωπαϊκή και νατοϊκή του πορεία, ένα θέμα στο οποίο η Μόσχα επιδιώκει να θέσει βέτο.

Μετά τις συνομιλίες, ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη συζήτηση «πολύ, πολύ θετική». Λίγο αργότερα, ο Τραμπ, που είχε κατηγορήσει πρόσφατα την ουκρανική ηγεσία για «μηδενική ευγνωμοσύνη», εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος στο Truth Social, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρχει ουσιαστική πρόοδος.

Παρεμβάσεις Ευρωπαίων, διαρροές και ενδοοικογενειακές κρίσεις

Η ουκρανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον Ζελένσκι το πρωί της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντας τη νέα εκδοχή του σχεδίου «πιο ρεαλιστική». Ο Ουκρανός πρόεδρος επικοινώνησε επίσης με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ζητώντας του να εξασφαλίσει συμμετοχή των Ευρωπαίων στο τραπέζι, ένα αίτημα που, σύμφωνα με πηγές, ο Vance αποδέχθηκε.

Το Λονδίνο και οι Βρυξέλλες αιφνιδιάστηκαν όταν η πρώτη εκδοχή του σχεδίου διέρρευσε στον αμερικανικό Τύπο. Ο Αμερικανός υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, στενός φίλος του Βανς, βρέθηκε εκτάκτως στο Κίεβο για να ενημερώσει τον Ζελένσκι για το περιεχόμενο του κειμένου.

Έκτοτε, οι Ευρωπαίοι συνέταξαν τις δικές τους αντιπροτάσεις, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να διασφαλίζει πλήρως την ουκρανική κυριαρχία. Tο κείμενο πάνω στο οποίο εργάζεται η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι είχε γραφτεί αρχικά στα ρώσικα.

Οι εξελίξεις εκτυλίσσονται ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται στη δυσκολότερη πολιτική θέση από την αρχή του πολέμου, καθώς δύο υπουργοί αποπέμφθηκαν λόγω σκανδάλου διαφθοράς, ενώ η Ρωσία καταγράφει επιτυχίες στο μέτωπο.

Τέσσερις νεκροί από επίθεση drone στο Χάρκιβ

Στο μεταξύ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκιβ, επλήγη την Κυριακή από ισχυρή επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Ανάμεσα στα ερείπια, ένας άνδρας καταγράφηκε να έχει γονατίσει δίπλα σε νεκρό συγγενή του, κρατώντας το χέρι του.

«Ήταν μια οικογένεια — υπήρχαν παιδιά», δήλωσε ο Ιχόρ Κλιμένκο, επικεφαλής της ομάδας έκτακτης ανάγκης του Ερυθρού Σταυρού στο Χάρκιβ. «Δεν ξέρω πώς, αλλά τα παιδιά ζουν· ευτυχώς και ο πατέρας ζει. Η μητέρα πέθανε».

Στη ρωσική πλευρά των συνόρων, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, προκαλώντας προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε τρία αεροδρόμια της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ουκρανικό πλήγμα στην περιοχή της Μόσχας άφησε χωρίς ρεύμα χιλιάδες κατοίκους, σε μια σπάνια αντιστροφή του μοτίβου, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικά ενεργειακά δίκτυα συχνά οδηγούν σε πολύωρες διακοπές ρεύματος για εκατομμύρια Ουκρανούς.

Με πληροφορίες από Guardian