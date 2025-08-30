Ουκρανία: Νέες πληροφορίες για τη δολοφονία του Παρούμπι - Ο ύποπτος φέρεται να ήταν ντυμένος διανομέας

Νεότερα για τη δολοφονία του πρώην προέδρου της ουκρανικής βουλής Αντρίι Παρούμπι, έδωσε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Παρούμπι, κεντρικό πρόσωπο της φιλοευρωπαϊκής επανάστασης της Μεϊντάν το 2014, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς στο Λβιβ, όπως επιβεβαίωσαν νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές αρχές, που αναζητούν τον δράστη.

Σε φωτογραφίες που φέρονται να δείχνουν τον τόπο του εγκλήματος και δημοσιεύτηκαν από ουκρανικά ΜΜΕ, των οποίων όμως η γνησιότητα δεν έχει επαληθευτεί, διακρίνεται ένας άνδρας με το πρόσωπο γεμάτο αίματα να κείτεται στον δρόμο.

Ο ύποπτος που φέρεται να δολοφόνησε τον Παρούμπι, ήταν ντυμένος ως διανομέας και οδηγούσε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, σύμφωνα με μεταδόσεις από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό μέσο Suspilné, που επικαλείται ανώνυμες πηγές.

«Ένας άνδρας, που δεν έχει ταυτοποιηθεί, πυροβόλησε πολλές φορές εναντίον του πολιτικού, σκοτώνοντας τον Αντρίι Παρούμπι» στο Λβιβ, μεγάλη πόλη της δυτικής Ουκρανίας, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα.

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή και μια «ειδική επιχείρηση» ξεκίνησε για τον εντοπισμό του, συμπλήρωσε η ίδια πηγή.

Μια έρευνα για «ανθρωποκτονία» επίσης ξεκίνησε, ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα, που δεσμεύτηκε να εξακριβώσει την ταυτότητα του ενόπλου και τις συνθήκες του εγκλήματος.

Ποιος ήταν ο Αντρίι Παρούμπι - Είχε επιζήσει από απόπειρα δολοφονίας

Ο Αντρίι Παρούμπι ήταν 54 ετών και υπήρξε κεντρικό πρόσωπο της επανάστασης υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας του Μεϊντάν. Διετέλεσε πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου το διάστημα 2016 - 2019 και ανέλαβε επίσης γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2014, μια περίοδο κατά την οποία ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στα ανατολικά της χώρας, όταν η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το 2014, ο ίδιος είχε επιζήσει από μια απόπειρα δολοφονίας η οποία είχε διαπραχθεί με χειροβομβίδα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ.

Στο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλά για «φρικτή δολοφονία», υποσχόμενος, ότι «όλες οι δυνάμεις και τα μέσα που χρειάζονται» θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.