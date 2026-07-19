Ουκρανία: Μία από τις μεγαλύτερες ρωσικές επιθέσεις έπληξε το Κίεβο

Η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες, από την έναρξη του πολέμου, πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία με βασικό στόχο το Κίεβο, όπως έκαναν γνωστό διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Από την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία τα ξημερώματα της Κυριακής, προκλήθηκαν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 41 πυραύλους και 125 μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της Ουκρανίας, με βασικό στόχο το Κίεβο. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα 126 εναέριους στόχους, μεταξύ των οποίων 18 πύραυλοι και 108 drones. Παρ' όλα αυτά, 23 πύραυλοι και 10 drones έπληξαν στόχους, προκαλώντας ζημιές σε τουλάχιστον 20 σημεία, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη 18 τοποθεσίες.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

Νεκρός και τραυματίες στην Ουκρανία

Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, ενώ επλήγησαν πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε πολλές συνοικίες του Κιέβου.

Στη συνοικία Σολομιάνσκι ξέσπασαν μεγάλες πυρκαγιές σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών και σε κτίριο γραφείων, ενώ ζημιές καταγράφηκαν επίσης στις συνοικίες Σεβτσένκιβσκι, Σβιατοσίνσκι, Ντεσνιάνσκι και Ντνιπρόφσκι. Οι αρχές ανέφεραν ότι διασώστες απεγκλώβισαν κατοίκους από κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονταν για ώρες.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, στην περιοχή Μπούτσα, τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο αποθηκευτικοί χώροι συνολικής έκτασης περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, 73 οχήματα και τρία ελικόπτερα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, με τις αρχές να αναφέρουν ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς όμως να έχει πλήρως σβήσει.

Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα μετά τη μεγάλη ουκρανική επιδρομή με drones σε ρωσικούς στόχους, κατά την οποία επλήγησαν, σύμφωνα με ουκρανικές αναφορές, κέντρα logistics της Wildberries και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων κοντά στη Μόσχα.

Αν και η χρονική αλληλουχία των δύο επιθέσεων είναι εμφανής, η Μόσχα δεν έχει δηλώσει επισήμως ότι η πυραυλική επίθεση στο Κίεβο αποτέλεσε αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα.

Kyiv has endured the largest attack since the start of the war



Overnight, Russia launched 41 missiles and 125 drones at Ukraine, with the capital as the primary target.



At least 15 people were injured and one person was killed. pic.twitter.com/iOAqd63UiI — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Η ανάρτηση Ζελένσκι για την επίθεση στην Ουκρανία

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου. Ο εχθρός εκτόξευσε περισσότερους από 40 πυραύλους διαφόρων τύπων, οι περισσότεροι με στόχο την πρωτεύουσα, καθώς και 120 επιθετικά drones.

Μέχρι στιγμής, έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος ενός ανθρώπου στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή, ενώ άλλοι 16 έχουν τραυματιστεί. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Όλοι οι τραυματίες λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται σε τρία σημεία, με τη συμμετοχή σχεδόν 600 διασωστών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν επίσης στην περιφέρεια της Οδησσού.

Συνολικά, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, η Ρωσία χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας περίπου 1.450 επιθετικά drones, περισσότερες από 1.640 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 99 πυραύλους διαφόρων τύπων. Τραυματισμοί αναφέρθηκαν στην περιφέρεια της Οδησσού και στη Ζαπορίζια, ενώ ζημιές καταγράφηκαν στις περιφέρειες Σούμι και Τσερνίχιβ. Επιθέσεις δέχθηκαν επίσης οι περιφέρειες Βίνιτσα, Ντνίπρο, Ντονέτσκ, Ζιτομίρ, Κιροβοχράντ, Μικολάιβ, Πολτάβα, Χάρκοβο, Χερσώνα και Τσερκάσι.

Η προστασία από τις βαλλιστικές επιθέσεις αποτελεί αυτή τη στιγμή τη διαρκή και ύψιστη προτεραιότητά μας. Αναχαιτιστικοί πύραυλοι χρειάζονται καθημερινά και είμαι ευγνώμων σε όλους όσοι τηρούν τις δεσμεύσεις τους και διασφαλίζουν την παράδοση συστημάτων αντιβαλλιστικής άμυνας. Αυτά τα πακέτα βοήθειας σώζουν κυριολεκτικά ζωές σε κάθε μαζική ρωσική επίθεση.

Είναι επίσης απαραίτητο να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία, παράλληλα με την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας για αντιβαλλιστική άμυνα. Οι καθυστερήσεις στη λήψη νέων αποφάσεων δίνουν στη Μόσχα τον χρόνο να σχεδιάζει όχι μόνο νέες επιθέσεις εναντίον του λαού μας, αλλά και τρόπους για να παρακάμπτει τις νέες κυρώσεις. Ευχαριστώ όλους όσοι συνεχίζουν να μας στηρίζουν».

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