Ουκρανία: Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση με 400 drones και πυραύλους εν μέσω συνομιλιών στη Γενεύη

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ξεκίνησαν την Τρίτη στη Γενεύη, σχεδόν τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσία και Ουκρανία προσπαθούν να βρουν κοινό έδαφος για την τερματισμό του πιο φονικού ευρωπαϊκού πολέμου μετά το 1945, σε έναν τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων που χαρακτηρίζεται από μεγάλες διαφωνίες για το μέλλον των κατεχόμενων εδαφών.

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες πριν από την έναρξη του τρίτου γύρου των ειρηνευτικών συνομιλιών, η Ρωσία εξαπέλυσε μια εξαιρετικά μεγάλη και συντονισμένη αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας περίπου 400 drones και 29 πυραύλους.

Η επίθεση φέρεται να είχε ως κύριο στόχο την ουκρανική ενεργειακή υποδομή, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να την χαρακτηρίζει «συνδυασμένη επίθεση σχεδιασμένη να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερη ζημιά στο ενεργειακό μας σύστημα». Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι αγνοεί τις προσπάθειες για διπλωματική λύση ενόψει των συνομιλιών και ζήτησαν από τους διεθνείς εταίρους να «αντιδράσουν σε αυτές τις επιθέσεις κατά της ζωής» και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία με κυρώσεις και ενίσχυση της αεράμυνας. Οι ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν σθεναρά για την επίτευξη συμφωνίας, καλώντας την Ουκρανία να προσέλθει «γρήγορα» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, οι θέσεις των αντιπροσωπειών παραμένουν μακριά: η Ρωσία επιμένει στο αίτημά της να ελέγχει μεγάλες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει, ζητώντας ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και σεβασμό της κυριαρχίας του.

Οι συνομιλίες στη Γενεύη έχουν την υποστήριξη αμερικανικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων, και γίνονται παράλληλα με διερευνητικές επαφές για άλλες γεωπολιτικές κρίσεις, όπως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παρά τις προσπάθειες, οι αναλυτές βλέπουν περιορισμένες πιθανότητες για άμεση συμφωνία, καθώς παραμένουν βαθιές διαφορές στους βασικούς όρους του τερματισμού του πολέμου και της μελλοντικής ασφάλειας της Ουκρανίας.

