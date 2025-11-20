Ουκρανία: Το Λονδίνο εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση

Το Λονδίνο εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για ειρήνευση στην Ουκρανία.



Την Τετάρτη, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συμμερίζεται τον στόχο της προσπάθειας που καταβάλλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και κάλεσε τη Ρωσία να αποσύρει τα στρατεύματά της από τη γειτονική της χώρα.



Της ανακοίνωσης για τη στήριξη του Λονδίνου στις προτάσεις της Αμερικής, προηγήθηκε, το δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις στο Κίεβο να αποδεχθεί ειρηνευτικό σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι ΗΠΑ, το οποίο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών και μέρους του οπλισμού.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία καλείται να παραχωρήσει εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο και να συρρικνώσει τις ένοπλες δυνάμεις της.



«Η Ρωσία θα μπορούσε να το κάνει αύριο, αποσύροντας τις δυνάμεις της και τερματίζοντας την παράνομη εισβολή της», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι το Λονδίνο «συμμερίζεται την επιθυμία του προέδρου (των ΗΠΑ) Τραμπ να βάλει τέλος σε αυτόν τον βάρβαρο πόλεμο».

Ουκρανία: Το δημοσίευμα του Reuters για την πρόταση των ΗΠΑ

Πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι το Κίεβο καλείται να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα. «Η Ουάσιγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχτεί τα κύρια σημεία», ανέφεραν.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο, το οποίο αντιμετωπίζει περαιτέρω εδαφικές απώλειες στην ανατολική Ουκρανία από τη Ρωσία, την ώρα που ο Ζελένσκι προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου το κοινοβούλιο απέλυσε τους υπουργούς Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο είχε λάβει «σήματα» σχετικά με μια σειρά προτάσεων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσιγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανένα ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, σχολίασε μια πηγή στο πρακτορείο.

Ρωσικές προκλήσεις με 25 νεκρούς - Απρόθυμη η Μόσχα να αλλάξει τους όρους της

Ο Ζελένσκι, ο οποίος πραγματοποίησε συνομιλίες στην Τουρκία την Τετάρτη με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού στο Κίεβο, την Πέμπτη.

Απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας δεν έχουν πραγματοποιηθεί από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τον σχεδόν τετραετή πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, προκαλώντας σήμερα με τις επιθέσεις της τον θάνατο 25 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι προσπάθειες για την αναβίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φαίνεται να κερδίζουν έδαφος, αν και η Μόσχα δεν δείχνει πρόθυμη να αλλάξει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, απαιτεί εδώ και καιρό από το Κίεβο να αποκηρύξει τα σχέδιά του να ενταχθεί στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις επαρχίες που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι αποτελούν μέρος της Ρωσίας. Η Μόσχα δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι έχει αποσύρει οποιαδήποτε από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει ότι δεν θα τις αποδεχτεί.