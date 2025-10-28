Ουκρανία: Το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη

Το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες αλλά δεν θα παραχωρήσει εδάφη, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά οι δυνάμεις «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

Την ίδια ώρα, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας κάλεσε τους Αμερικανούς βουλευτές να προχωρήσουν στην ψήφιση αυστηρότερων κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, δηλώνοντας, πως η Ουκρανία προβλέπεται να έχει ανάγκη τη σταθερή χρηματοδότηση των Ευρωπαίων συμμάχων της για ακόμα δύο έως τρία χρόνια.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο»

Προ ολίγων ημερών ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε στην τοποθέτησή του από τις Βρυξέλλες δήλωσε, ότι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αξιοποιούνται μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς, αλλά και για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας.

Όπως δήλωσε επίσης, η Ουκρανία έχει αναπτύξει εγχώριας παραγωγής μακράς εμβέλειας οπλικά συστήματα, με εμβέλεια έως και 3.000 χιλιομέτρων.

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο. Αυτοί τον έφεραν στα εδάφη μας» είπε, ενώ όσον αφορά τους πυραύλους Tomahawk, πρόσθεσε πως «ίσως τους αποκτήσουμε στο μέλλον, θα δούμε. Κάθε ημέρα φέρνει κάτι καινούργιο» επισήμανε.