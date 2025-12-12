Ουκρανία: Καμία κατάπαυση πυρός χωρίς πλήρη ρωσικό έλεγχο του Ντονμπάς, λέει το Κρεμλίνο

Απρόθυμη να προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας για ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς πλήρη ρωσικό έλεγχο του Ντονμπάς, εμφανίζεται η Ρωσία.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε, ότι μια κατάπαυση του πυρός θα καταστεί εφικτή, μόνο μετά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, με την περιοχή που ελέγχεται σήμερα από το Κίεβο να περνά υπό τον έλεγχο της Ρωσικής Εθνοφρουράς, όπως μετέδωσε η ρωσική εφημερίδα Kommersant.

«Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να προκύψει μόνο μετά την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων», είπε ο Ουσάκοφ και πρόσθεσε: «Αν όχι μέσω διαπραγματεύσεων, τότε με στρατιωτικά μέσα, αυτή η περιοχή θα περάσει υπό τον πλήρη έλεγχο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οτιδήποτε άλλο θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από αυτό».

Ουκρανία: Οι περιοχές που ελέγχει η Ρωσία

Η Ρωσία ελέγχει ολόκληρη την περιοχή του Λουγκάνσκ και σχεδόν το 80% της περιοχής του Ντονέτσκ, παρόλο που και το Κίεβο «κρατά» αρκετές μεγάλες και βαριά οχυρωμένες πόλεις. Ανάμεσά τους, το Σλοβιάνσκ και το Κραματόρσκ.

Η ρωσική εφημερίδα μετέφερε επίσης, ότι ο Ουσάκοφ υποστήριξε, πως στο πλαίσιο ενός ειρηνευτικού σχεδίου, είναι πιθανό μόνο η ρωσική Εθνοφρουρά Rosgvardiya να αναπτυχθεί στα τμήματα του Ντονμπάς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό ουκρανικό έλεγχο. Δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός θα απουσιάζει από αυτές τις περιοχές.

«Είναι απολύτως πιθανό να μην υπάρχουν στρατεύματα εκεί, ούτε ρωσικά ούτε ουκρανικά. Αλλά θα υπάρχει η ρωσική εθνοφρουρά, η αστυνομία μας, ό,τι είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της τάξης και την οργάνωση της ζωής», τόνισε.

