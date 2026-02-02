Ουκρανία: Η Ρωσία τηρεί σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός, λέει ο Ζελένσκι

Σε μεγάλο βαθμό φαίνεται να τηρεί η Ρωσία την κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς το Κίεβο προετοιμάζεται για νέο γύρο τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία δεν έχει προβεί το τελευταίο 24ωρο σε στοχευμένες επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας.

Ειδικότερα, στο μήνυμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι: «Τα μέτρα αποκλιμάκωσης συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης του κοινού στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και στην πιθανή έκβασή τους. Ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί».

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών με Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους αναμένεται να ξεκινήσει την Τετάρτη στο Αμπού Ντάμπι.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικά βήματα. Πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικό να επιτευχθεί μια αξιοπρεπής και διαρκής ειρήνη. Θεωρούμε ότι το διμερές έγγραφο εγγυήσεων ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρες και αναμένουμε περαιτέρω ουσιαστική εργασία σε έγγραφα που σχετίζονται με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη», υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ρωσία και Ουκρανία ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι σταμάτησαν τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης, ωστόσο διαφώνησαν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εκεχειρίας. Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποβάλει προσωπικό αίτημα στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, να σταματήσει τις επιθέσεις στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η εκεχειρία επρόκειτο να διαρκέσει μία εβδομάδα, με έναρξη στις 30 Ιανουαρίου.

Ουκρανία: Επιβεβαιώθηκαν οι συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ

«Ο δεύτερος κύκλος» των διαπραγματεύσεων, που επρόκειτο αρχικά να διεξαχθεί χθες Κυριακή, «θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη και την Πέμπτη (...) στο Αμπού Ντάμπι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος εξήγησε πως η μετάθεση αυτή οφείλεται στην ανάγκη να συντονιστούν τα προγράμματα εργασίας των τριών πλευρών. Επιβεβαίωσε, με αυτόν τον τρόπο, την ανακοίνωση που έκανε χθες, Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρώτος κύκλος των διαπραγματεύσεων αυτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιανουαρίου, χωρίς να καταλήξει σε σημαντικό διπλωματικό αποτέλεσμα. Ο δεύτερος κύκλος επρόκειτο να λάβει χώρα την 1η Φεβρουαρίου.

Ο Πεσκόφ είπε πως η Ρωσία και η Ουκρανία κατάφεραν μέχρι τώρα να μειώσουν τις διαφορές τους σε ορισμένα θέματα, αλλά δεν έχουν κάνει αντίστοιχη πρόοδο σε ό,τι αφορά πιο πολύπλοκα, όπως τα αποκάλεσε, ζητήματα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας δήλωσε ακόμη ότι το Κρεμλίνο δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε ό,τι έχει ειπωθεί προηγουμένως σχετικά με μια παύση στα πλήγματα σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Η Ρωσία και η Ουκρανία δήλωσαν την Παρασκευή ότι σταμάτησαν τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές η μία της άλλης.