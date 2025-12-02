Ουκρανία: Η πρώτη αντίδραση του Κιέβου μετά τις δηλώσεις Πούτιν

Οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν δείχνουν την πρόθεση της Ρωσίας να απειλήσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το Κίεβο.

Η Ουκρανία βλέπει πως η Ρωσία δεν είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμό της. «Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ο Πούτιν κάνει δηλώσεις που δείχνουν ότι δεν σχεδιάζει να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα X. «Εχθές είπε ότι ήταν έτοιμος να πολεμήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σήμερα, απειλεί τα θαλάσσια λιμάνια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», προσθέτει.

Οι δηλώσεις Πούτιν

Εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας, πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν μόνοι τους από τις συζητήσεις. Τους κατηγόρησε ακόμη, πως «εμποδίζουν» τις προτάσεις των ΗΠΑ και ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα».

Δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε πιο αναλυτικά ο Πούτιν. Όπως τόνισε, σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί». Ο Πούτιν έκανε ξεκάθαρο, ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία, που τις θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Πούτιν: «Να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα»

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος κατέστησε σαφές, πως η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, περιγράφοντας τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Απείλησε δε, να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones στα δεξαμενόπλοια: «Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη».

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα την ώρα που κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι προκειμένου να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, με κατεύθυνση από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση ανοικτά των τουρκικών ακτών.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.