Ουκρανία: Η Βόρεια Κορέα εξοπλίζει τη Ρωσία με 120 βαλλιστικούς πυραύλους

Μονάδα πυραύλων της Βόρειας Κορέας άρχισε να αναπτύσσεται στη δυτική Ρωσία, έχοντας τη δυνατότητα να εξοπλιστεί με 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές για πλήγματα κατά της Ουκρανίας, δήλωσε στέλεχος της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη προηγμένων συστημάτων αεράμυνας, γεγονός που η Ρωσία επιχειρεί να εκμεταλλευτεί αυξάνοντας τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καταρριφθούν.

Η Ρωσία έχει εξαπολύσει δεκάδες βορειοκορεατικούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά της Ουκρανίας από τα τέλη του 2023. Ωστόσο, η ανάπτυξη τακτικών πυραυλικών δυνάμεων της Βόρειας Κορέας σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση στη διευρυμένη στρατιωτική συνεργασία Μόσχας και Πιονγιάνγκ.

Ο Αντρέι Τσερνιάκ, από την Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εγκαταστήσει τη μονάδα, η οποία αποτελείται από περίπου 90 Βορειοκορεάτες στρατιώτες, στη δυτική περιφέρεια του Βορόνεζ, εντάσσοντάς την στην 112η Πυραυλική Ταξιαρχία της.

Επιστροφή των βορειοκορεατικών πυραύλων στα ουκρανικά μέτωπα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Πιονγιάνγκ έχει ήδη αποστείλει στη Ρωσία νέα παρτίδα 40 πυραύλων τύπου KN-23 και KN-24 μαζί με το απαραίτητο προσωπικό, αν και η τελική δομή της δύναμης και ο συνολικός αριθμός των πυραύλων θα οριστικοποιηθούν σε συνομιλίες υψηλού επιπέδου τον επόμενο μήνα.

Όπως δήλωσε, η Ρωσία προσδοκά ότι η δύναμη αυτή θα περιλαμβάνει τελικά 120 βαλλιστικούς πυραύλους και έξι εκτοξευτές.

Παραμένει πάντως ασαφές ποιες ακριβώς αρμοδιότητες θα αναλάβουν οι Βορειοκορεάτες στις ρωσικές πυραυλικές επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων που περιέγραψε ο Τσερνιάκ φαίνεται να συμπίπτει με την επίθεση της περασμένης εβδομάδας, όταν η Ρωσία εκτόξευσε κατά της Ουκρανίας τους πρώτους δύο βορειοκορεατικούς πυραύλους από τον Αύγουστο του περασμένου έτους.

Όλο και πιο στενές οι σχέσεις Ουκρανίας – Βόρειας Κορέας

Η Βόρεια Κορέα έχει εξελιχθεί σε στενό σύμμαχο της Ρωσίας μετά την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία το 2022, με τις δύο χώρες να υπογράφουν σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας το 2024.

Παράλληλα, η Πιονγιάνγκ έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με εκατομμύρια βλήματα πυροβολικού, ενώ απέστειλε 14.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ για την απόκρουση της ουκρανικής χερσαίας επιχείρησης το 2024, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι βορειοκορεατικός πύραυλος ισοπέδωσε κατοικία στο χωριό Ραντούσνε της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας.

Με πληροφορίες από Reuters

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