Ουκρανία: Χωρίς ρεύμα τουλάχιστον 600.000 πολίτες στο Κίεβο

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι στην περιοχή του Κιέβου στην Ουκρανία βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από μια νυχτερινή ρωσική επίθεση, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι πάνω από 500.000 από αυτούς βρίσκονται μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα, ενώ οι υπόλοιποι στην ευρύτερη περιοχή.

Απέδωσε τις διακοπές ρεύματος σε επιθέσεις με πυραύλους και drones σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στην πόλη και σε αρκετές άλλες περιοχές.

Περίπου 36 πύραυλοι και σχεδόν 600 drones εκτοξεύτηκαν σε στόχους σε ολόκληρη την Ουκρανία μέχρι το Σάββατο, ανέφεραν αξιωματούχοι, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές καθώς η δοκιμαζόμενη χώρα οδεύει προς τον χειμώνα, παρά τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για εξασφάλιση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι είχε εξαπολύσει «μαζικό πλήγμα... εναντίον του ουκρανικού στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος και των ενεργειακών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του».

Εκτός από τις ενεργειακές υποδομές, αρκετά οικιστικά κτίρια επλήγησαν στις νυχτερινές επιθέσεις, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν σε όλο το Κίεβο νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Αργότερα, σωστικά συνεργεία εθεάθησαν να επιχειρούν σε φλεγόμενες πολυκατοικίες που είχαν υποστεί ζημιές από επιτυχημένα πλήγματα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι μεταξύ των 29 τραυματιών στην πόλη ήταν και ένα παιδί 13 ετών.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είπε ότι κατέρριψε 558 από τα drones και 19 από τους πυραύλους.

Η ουκρανική πρωτεύουσα είναι μεταξύ πολλών πόλεων που έχουν υποστεί τακτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Πολλοί Ουκρανοί έχουν επίσης αναγκαστεί να ζήσουν με συχνές διακοπές ρεύματος, καθώς η Μόσχα έχει στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές και τα προηγούμενα χειμερινά διαστήματα.

Η θερμοκρασία στο Κίεβο αναμένεται να πέσει στους 2°C την Κυριακή, ενώ ο μέσος όρος του Δεκεμβρίου είναι κάτω από το μηδέν.

Η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας —συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων και αποθηκών— κυρίως με όπλα μεγάλου βεληνεκούς που μπορούν να πλήξουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Υποστηρίζει ότι αυτό γίνεται για να περιοριστούν τα έσοδα της Μόσχας από τις βασικές εξαγωγές της, τα οποία χρηματοδοτούν την πολεμική της προσπάθεια.

Ο τελευταίος βομβαρδισμός σημειώθηκε τη στιγμή που Ουκρανοί διαπραγματευτές προετοιμάζονταν για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει τις δύο πλευρές να αποδεχθούν ένα προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου, το οποίο αρχικά ήταν έντονα υπέρ της Ρωσίας αλλά στη συνέχεια αναθεωρήθηκε κατά τις συνομιλίες με Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους στη Γενεύη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει χαιρετίσει τις διπλωματικές προσπάθειες, τονίζοντας όμως την ανάγκη του Κιέβου να διατηρήσει την κυριαρχία του και την ικανότητά του να αποκρούει οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση.

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τις βασικές του απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου, λέγοντας ότι η Ρωσία θα σταματούσε την επίθεσή της μόνο αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα.

Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο —αλλά όχι το σύνολο— της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, καθώς και ένα τμήμα των νότιων περιοχών Ζαπορίζια και Χερσώνα. Οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν ζητήσει να παγώσει ο πόλεμος κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου.

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε επίσης ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται στη Μόσχα στο πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το προσχέδιο ειρηνευτικού σχεδίου.