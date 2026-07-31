Ουκρανία: Χιλιάδες διαδηλωτές στο Κίεβο ζητούν την επιστροφή του Φέντοροφ στο υπουργείο Άμυνας

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο στις 31 Ιουλίου, ζητώντας από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επαναφέρει τον πρώην υπουργό Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, στη θέση του.

Οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως ο Ουκρανός πρόεδρος σκοπεύει να ανακαλέσει την απόφασή του.

Το βράδυ της Παρασκευής, το κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας γέμισε με διαδηλωτές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα υπέρ του 35χρονου πρώην υπουργού, όπως το «Φέρτε τον πίσω!».

Οι περισσότερες από τις προηγούμενες διαδηλώσεις είχαν συγκεντρώσει εκατοντάδες συμμετέχοντες. Ωστόσο, η πορεία της 31ης Ιουλίου προσέλκυσε σημαντικά μεγαλύτερο πλήθος, με τη συμμετοχή αρκετών χιλιάδων ατόμων.

Ουκρανία: Οι υπαινιγμοί του Φεντόροφ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης σημειώνουν ότι κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ήχησαν σειρήνες συναγερμού για πιθανή ρωσική επίθεση. Ελάχιστοι όμως αντέδρασαν, παρότι οι διοργανωτές είχαν προειδοποιήσει ότι η πορεία θα διακοπτόταν σε περίπτωση απειλής ρωσικών βομβαρδισμών.

Σε συνέντευξή του στο ανεξάρτητο ειδησεογραφικό μέσο Ukrainian Pravda, στις 29 Ιουλίου, ο Φεντόροφ υπαινίχθηκε ότι οι προσπάθειές του να καταστήσει πιο διαφανείς τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας ενδέχεται να συνέβαλαν στην απομάκρυνσή του.

«Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι στη χώρα μας δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Φεντόροφ, προσθέτοντας: «Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν διάφορες ενδείξεις και ότι έγιναν πολλά γεγονότα στο Υπουργείο Άμυνας».

Με πληροφορίες από το Kyiv Independent