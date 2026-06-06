Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα: «Λυπούμαστε για το περιστατικό» 

Με μία ανάρτηση στα social media, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας τοποθετήθηκε για το συμβάν με το θαλάσσιο μη επανδρωμένο ουκρανικό σκάφος που βρέθηκε στη Λευκάδα, εκφράζοντας τη λύπη του.

«Ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Heorhii Tykhyi, εκφράζοντας τη λύπη του για το συμβάν με το drone στη Λευκάδα.

Ειδικότερα, ο Tykhyi τόνισε στο μήνυμά του:

«Με αφορμή το περιστατικό που αφορά το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος (sea drone) το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη σταθερή υποστήριξη που παρέχουν στη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής. Η Ουκρανία αποδίδει ιδιαίτερη αξία στις φιλικές σχέσεις που διατηρεί με την Ελλάδα.

Καθώς οι σύγχρονες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, και ιδιαίτερα για τη θαλάσσια ασφάλεια, καθώς και οι δραστηριότητες του ρωσικού "σκιώδους στόλου" αποτελούν κοινή ανησυχία τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ουκρανία, η Ουκρανία υπογραμμίζει την προσήλωσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες περιοχές, καταδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ουκρανίας συνιστά απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα συνολικά.

Η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη, από κοινού με την Ελλάδα, στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

Λευκάδα: Τι είναι το θαλάσσιο drone που εντόπισαν ψαράδες

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 7 Μαΐου, όταν αλιείς της περιοχής αντιλήφθηκαν την παρουσία του σκάφους σε δυσπρόσιτο σημείο της ακτογραμμής.

Όπως αναφέρεται, το μη επανδρωμένο σκάφος είχε ακόμη σε λειτουργία τον κινητήρα του κατά τη στιγμή του εντοπισμού του, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό για την προέλευση και την αποστολή του.

Οι ψαράδες προσέγγισαν με προσοχή το USV, το ασφάλισαν και στη συνέχεια το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, όπου παραδόθηκε αρχικά στο Λιμενικό Σώμα και στη συνέχεια στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέταση του σκάφους, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.

Το σκάφος περιγράφεται ως μικρού μεγέθους, μαύρου χρώματος και υψηλών ταχυτήτων, φέροντας εξοπλισμό που παραπέμπει σε στρατιωτικού τύπου μη επανδρωμένη πλατφόρμα.

Το συγκεκριμένο USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, τεχνολογία που χρησιμοποιείται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, επισημαίνει το Mega.



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Mega